"Гром-друг": Волочкова решила похвастаться Джигурдой на коне в Вегасе

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда любят эпатировать публику. В этот раз певец в своем репертуаре решил поддержать давнюю подругу.

Знаменитости стремятся привлекать внимание к собственной персоне. Однако в этот раз вышел перебор. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" Волочкова выложила видео, на кадрах которого к ней во весь опор на вороном жеребце несется Никита Борисович.

В ролике артист предстал в средневековом костюме. Эпатажный певец назвал Анастасию богиней и признался в любви. Предположительно, к ее творчеству.

Танцовщица подписала видео так: "Дорогие мои, на мою премьеру в Вегасе уже скачет на коне мой вселенский друг Никита Джигурда 🔥 На этом коне, только на белом, мы с ним и уедем!😂" (Орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).

Пользователи не оценили подобный креатив. Многие обрушились на Волочкову и Джигурду с критикой, отметив, что такой акт поддержки выглядит нелепо: "Урод с мехом из животных, сейчас не прошлый век...😢", "Да это ужас. Ему не надоел самому этот эпатаж?", "Шут гороховый🤦‍♀️", "А что, коня покрасят в белый цвет? Вроде там черный цвет", "Насте-богине под хвост заглядывал🤣", "В дурке день открытых дверей", "Так вот он какой, прынц на коне😆".