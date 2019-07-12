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Похотливый дружок Волочковой полез под пачку к посторонней балерине

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
О том, что на самом деле связывает одиозного журналиста Дениса Сорокина с не менее скандальной балериной Анастасией Волочковой, ходит много слухов. Одни уверяют, что женатый Сорокин – тайный любовник танцовщицы, другие полагают, что он – и есть тот самый таинственный жених артистки, о котором так много говорят. Корреспондент "Дни.ру" развеял слухи.
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"Свадьба у Насти действительно будет: яркая, красивая и роскошная – в лучших традициях Волочковой! – уверяет Сорокин. – У нее есть прекрасный жених, но это не я! У меня с личной жизнью тоже все прекрасно – все об этом знают!"

Слухи о том, что сексуальная балерина спит с Сорокиным, ее саму очень веселят. "Денис, дорогой, а меня уже ничего не удивляет! – публично обратилась она к дружку. – Я просто посмеялась в голос! Меня за один день поженили и с тобой, и с клоуном, и с хореографом нашего шоу! Ты же знаешь, что я тебя люблю и дорожу дружбой! Остальное – пусть слагают, как хотят. Надо нам с тобой все же пожениться и всех на свадьбу пригласить! Огонь будет".

Хейтеры тут же стали глумиться и предполагать, кто мог бы стать свидетелем на этой фрик-свадьбе года. Мол, можно позвать и киевскую пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую, и художника Никаса Сафронова, и даже пресс-секретаря  Юлии Началовой Анну Исаеву. "Скачущие по чужим диванам на ток-шоу" – так в шутку называют этих персонажей. Мол, какая свадьба, такие и гости. 

Фото: Феликс ГроздановДни.ру

А сам Денис Сорокин времени не теряет. Он явно неровно дышит к балеринам и на "Славянском базаре в Витебске", едва заметив девушку на пуантах и в балетной пачке, полез к ней. "Ходок! Ловелас! Развратник", – шепчутся люди, глядя на похождения похотливого Дениса. А ему все – божья роса. 

Автор: Иван Губкин12 июля 2019, 13:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Коля
Ответить
Сорокин а ну брысь из под юбки
1

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