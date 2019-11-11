"Перестаньте меня судить": Волочкова взяла пример с Пугачевой

"Я ее боготворю, как и весь мир! Знаешь за что? За то, что она сильная личность, она уникальный человек", – отметила балерина.
Анастасия отметила, что Алла Борисовна не обращает внимания на гадости, которые пишут в Сети завистники. В этом вопросе Волочкова берет с Пугачевой пример.
"Как ее слова, первой песни, которую она начинает петь в концерте: "Перестаньте меня судить, осуждать и оплакивать", – добавила Анастасия Волочкова.
Артистка рассказала также, что ее единственная дочь Ариадна очень переживала из-за травли, которую балерине устроили в Интернете: злопыхатели оставляют сотни гадких сообщений в "Инстаграм" танцовщицы. Девочка пытаясь защитить мать, вступала в споры с недоброжелателями в соцсети.
"Я ей говорила: "Ариша, перестань это делать. Это бесполезно. Посмотри кто пишут: ноль публикаций, ноль подписки. Не надо!" – сказала танцовщица в интервью "Дни.ру".
Напомним, Анастасия Волочкова и Алла Пугачева знакомы более 20 лет. Тогда Примадонна со своим тогдашним мужем Филиппом Киркоровым посетила сольный концерт танцовщицы. Также Алла Борисовна продвигала Анастасию как первую поющую балерину. В этом, 2019 году, Анастасия Волочкова приняла участие в юбилейных концертах Аллы Пугачевой в Москве и в Минске.
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