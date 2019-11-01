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"Грызть глотку я не стану": молодая возлюбленная Виторгана высказалась о сравнении с Собчак

Нино Нинидзе и Максим Виторган. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
28-летняя актриса Нино Нинидзе, закрутив роман с коллегой по цеху Максимом Виторганом, стала постоянной героиней светских хроник. По словам артистки, из-за пристального внимания общественности она не переживает.
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"Я к этому очень готова. И я никогда ничего не боялась, потому что у меня, может быть, есть какие-то вопросы к себе, но я очень адекватный человек. Если мне человек какой-то скажет, что я вот такая, хотя я такой не являюсь, что мне доказывать? Какой смысл?" – заявила Нино Нинидзе.

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Публикации в прессе и сплетни за спиной актрису не смущают – детство прошло в окружении знаменитостей. Напомним, что ее мать – народная артистка Грузии Ия Нинидзе. "Я у Георгия Жженова на коленках практически выросла", – подчеркнула Нино.

Не боится она и сравнения с Ксенией Собчак, бывшей женой своего возлюбленного Максима Виторгана. О романе с ним Нинидзе говорить не любит. Звезда понимает, что публичный человек не всегда может утаивать подробности личной жизни, однако нужно стараться "оставлять что-то для себя".

Нино Нинидзе в отношениях предпочитает говорить все как есть, но в крайности никогда не впадает. "Если мне что-то не нравится, то я объясню другому человеку, почему мне это не нравится. Но, естественно, грызть глотку за это я не стану никогда", – сказала Нино Нинидзе в рамках программы "МОРОЗОВА ХЗ ШОУ" на радио Energy.

1 ноября 2019, 10:54
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