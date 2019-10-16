Возлюбленная Виторгана показала фото из постели

Актриса опубликовала коллаж из двух фото, на которых позирует обнаженной, лежа в постели. Возможно, снимал возлюбленную собственноручно Максим Виторган.
Подписчики имели возможность полюбоваться оголенными плечами, выступающими ключицами и родинкой на лопатке Нино Нинидзе, сообщает "Экспресс газета". Отметим, что поклонники восхищаются красотой молодой пассии 47-летнего артиста. "Потрясная", "Мегасекси", "Красотка!", "Какая же стильная, красивая!", – пишут они в комментариях.
Напомним, ранее Максим Виторган проявил себя не лучшим образом по отношению к Нино Нинидзе. Он не помог девушке с переездом. Вещи в новую квартиру актриса носила самостоятельно.
Как писали "Дни.ру", Максим Виторган счастлив в новых отношениях. О экс-супруге, Ксении Собчак, он старается не вспоминать.
Нино Нинидзе и актер перестали скрывать свой роман минувшим летом. Парочка появилась вместе на светском мероприятии – знаменитости произвели фурор. Почти 20-летняя разница в возрасте влюбленных не смущает.
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