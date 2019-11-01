Крутой поворот: Молодого мужа Заворотнюк сцапали полицейские

Журналисты сумели разговорить человека из окружения Анастасии Заворотнюк. Он рассказал о том, как муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" попал в неприятности с полицейскими.

На днях стало известно, что незадолго до попадания в больницу Анастасия Заворотнюк подарила матери Валентине Борисовне дорогую иномарку. Однако у женщины есть и еще одна машина. Впрочем, согласно данным парковки, этим автомобилем пользовались и сама Анастасия Заворотнюк и ее муж, прославленный фигурист Петр Чернышев.

Примечательно, что с декабря 2018 года на мать актрисы было выписано 22 штрафа: за превышение скорости, неправильную парковку и невнимание к дорожным знакам. Причем 11 из них, полученные с мая по июль 2019 года, все еще не оплачены. А 13 июля водитель умудрился попасться полицейским аж четыре раза подряд. Машину останавливали за превышение скоростного режима.

Возможно, на это есть серьезная причина. Дело в том, что как раз примерно в середине июля Анастасия Заворотнюк вернулась в Россию после лечения за границей. Именно Петр Чернышев, как утверждает человек из близкого окружения семьи актрисы, занимался поиском врачей. Журналисты сайта "Комсомольская правда" сделали вывод, что именно молодой муж мог быть за рулем автомобиля в тот злополучный день.

"И ездил, и консультировался, и выбирал долго. Понятно, что переживал. Поэтому неудивительно, что где-то мог и превысить скорость – это такие мелочи, когда речь идёт о здоровье близкого человека. Но водитель он очень аккуратный ещё с Америки, там с нарушениями строго", – рассказал близкий к семье Анастасии Заворотнюк человек. Свое имя человек предпочел не раскрывать. Оказывается, с друзьями, которые хоть как-то высказываются на тему заболевания артистки, семья прекращает общение. По словам этого друга, сама Валентина Борисовна за руль почти не садится, а штрафы уж тем более "не ее история".