Случилось чудо: улыбающуюся Заворотнюк сняли плавающей в бассейне

"Глиобластома головного мозга – это злокачественный и наиболее агрессивный вид опухоли, – говорят онкологи. – Даже при ранней диагностике и хорошем лечении она приводит к летальному исходу, люди редко живут дольше пяти лет с таким диагнозом. Вернее, не живут, а существуют и страдают". Но, кажется, бог миловал Анастасию Заворотнюк...



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