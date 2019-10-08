Знаменитый актер подложил свинью создателям фильма о Началовой

Не так давно было объявлено о начале съемок фильма о почившей певице Юлии Началовой. Впрочем, как оказалось, процесс работы над картиной стартовал не без проблем.

"Фильм будет очень концентрированный, напряженный. Это полный метр и широкий формат, а не сериал из 15 серий. Название, как и было заявлено – "Буду рядом"", – заявлял режиссер киноленты Андрей Загорский. Сейчас съемки идут полным ходом – утверждены актерский состав и сценарий. Тем не менее, стало известно, что не все артисты, играющие в фильме, полноценно ознакомились с условиями своего контракта.

Так знаменитый актер Алексей Гаврилов, наиболее известный по работам в проектах телеканала ТНТ, выложил на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фотографию со съемочной площадки. Казалось бы, ничего необычного, но тем самым мужчина нарушил положения договора. Теперь ему грозит внушительный штраф, несмотря на тот факт, что публикацию он уже удалил, сообщает издание "Собеседник".

Стоит отметить, что с самого начала при создании фильма возникали сложности. Так режиссер кинокартины рассказывал, о том, что развернуть полномасштабную работу ему не позволяли авторские права на песни Началовой. По его словам, съемка байопика (биографический сериал) невозможна без главных композиций певицы.

"По большинству правообладателем является Виктор Началов. Самые первые альбомы именно он писал для Юлии", – отмечал Загорский, уточняя, что у некоторых композиций певицы были соавторы, но большая часть прав принадлежала ей – "Соответственно, сейчас бессмысленно было что-либо делать – Виктор Васильевич не может подписать документы до вступления в права наследования".

Тем не менее, на данный момент все необходимые права были получены. Дата премьеры, пока, не озвучена, но предполагается, что фильм выйдет этой осенью.