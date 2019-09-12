Десятки миллионов рублей: стал известен баснословный бюджет фильма о Началовой

Режиссер Андрей Загорский заявил, что готов возобновить работу над фильмом, посвященном почившей Юлии Началовой. Кинематографист рассказал, что процесс начнется в конце сентября.



Ранее Загорскому пришлось сделать перерыв в работе над кинокартиной. Это было связано с тем, что пока семья певицы не вступила в наследство, никто не мог распоряжаться авторскими правами на ее композиции. Снимать биографический фильм без главных песен исполнительницы было невозможно.

"По большинству правообладателем является Виктор Началов. Самые первые альбомы именно он писал для Юлии", – рассказал журналистам режиссер. Он подчеркнул, что у некоторых песен есть соавторы и на большую часть из них права принадлежали артистке.

"Соответственно, сейчас бессмысленно было что-либо делать – Виктор Васильевич не может подписать документы до вступления в права наследования", – уточнил Загорский. Он отметил, что теперь, когда муж Юлии получил права на ее работы, можно продолжать вести переговоры и обсуждать сценарий.

Кинематографист также поделился подробностями финансирования проекта. Ранее журналисты озвучивали цифру в 60 миллионов рублей. Теперь же стало известно, что инвесторы готовы раскошелиться на более крупную сумму.

Кроме этого, Андрей довольно красочно расписал свое будущее детище при разговоре с корреспондентами издания Teleprogramma.pro: "Фильм будет очень концентрированный, напряженный. Это полный метр и широкий формат, а не сериал из 15 серий. Название, как и было заявлено – "Буду рядом"".

Отметим, что такое имя киноленты выбрано не случайно. Песня "Буду рядом" – одна из знаковых композиций в карьере Юлии Началовой.

