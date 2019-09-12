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Десятки миллионов рублей: стал известен баснословный бюджет фильма о Началовой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Режиссер Андрей Загорский заявил, что готов возобновить работу над фильмом, посвященном почившей Юлии Началовой. Кинематографист рассказал, что процесс начнется в конце сентября.
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Ранее Загорскому пришлось сделать перерыв в работе над кинокартиной. Это было связано с тем, что пока семья певицы не вступила в наследство, никто не мог распоряжаться авторскими правами на ее композиции. Снимать биографический фильм без главных песен исполнительницы было невозможно.

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

"По большинству правообладателем является Виктор Началов. Самые первые альбомы именно он писал для Юлии", – рассказал журналистам режиссер. Он подчеркнул, что у некоторых песен есть соавторы и на большую часть из них права принадлежали артистке.

"Соответственно, сейчас бессмысленно было что-либо делать – Виктор Васильевич не может подписать документы до вступления в права наследования", – уточнил Загорский. Он отметил, что теперь, когда муж Юлии получил права на ее работы, можно продолжать вести переговоры и обсуждать сценарий.

Кинематографист также поделился подробностями финансирования проекта. Ранее журналисты озвучивали цифру в 60 миллионов рублей. Теперь же стало известно, что инвесторы готовы раскошелиться на более крупную сумму.

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Публикация от Юлия Началова (@julianachalova)


Кроме этого, Андрей довольно красочно расписал свое будущее детище при разговоре с корреспондентами издания Teleprogramma.pro: "Фильм будет очень концентрированный, напряженный. Это полный метр и широкий формат, а не сериал из 15 серий. Название, как и было заявлено – "Буду рядом"".

Отметим, что такое имя киноленты выбрано не случайно. Песня "Буду рядом" – одна из знаковых композиций в карьере Юлии Началовой.

12 сентября 2019, 09:15
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Исаева никакого отношения к фильму не имеет! Она наоборот запрещает снимать это кино!
Гость
Ответить
Не удалось причислить с лику святых, несмотря на земельку и водичку началовку с могилки, Исаева доходную тему не бросает-будет фильм! Совсем крыша поехала!
Галина Галочкина
Ответить
Чушь какая-то. Какой полнометражный фильм ? О чем ?
1

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