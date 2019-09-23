"Тысяч 300-400": Кравец взяла на себя оплату памятника на могиле Началовой

К марту 2020-го, когда исполнится год со дня смерти Юлии Началовой, на ее могиле должен появится памятник. Правда, для родителей-пенсионеров и малолетней дочери певицы поставить его дорого. И подруга покойной Алена Кравец решила им помочь.

"Юля достойна, чтобы на ее могиле стоял стильный, красивый, дорогой памятник, – смахивает слезу Кравец. – Для ее семьи суммы в 300-400 тысяч – а именно столько в среднем стоит скульптура на кладбище, – как я слышала, кажутся непосильными. Вот и хочу им помочь по мере возможности. Я обеспеченный человек, для меня это небольшие деньги – несколько раз поужинать с подружками в хорошем ресторане".

Алена говорит, что готова заниматься в коллаборации с родственниками обсуждением художественных деталей будущего памятника, найти хорошего скульптора и взять и помочь с решением финансового вопроса этого затратного мероприятия. "У Юли масса поклонников, они, уверена, поддержат мое решение! – заявила Кравец. – Я делаю это, поскольку ценила и уважала Юлю, а теперь хочу помочь ее доченьке и родителям".

Напомним, недавнее появление Алены Кравец на могиле Юлии Началовой вызвало большой общественный резонанс. Нашлись те, что сочли ее приход за "пиар на костях" и даже стали проклинать, угрожать ее дочери. Но Алена уверяет, что пиара и в мыслях не было.



"Исполнилось полгода со дня смерти подруги, я всего лишь привезла на кладбище цветы и помолчала несколько минут у могилы, потом поехала в храм и заказала панихиду, так почему меня за это осуждают?! – плачет Алена Кравец. – Люди перестали верить в искренность, в настоящую скорбь, все превращают в шоу. Но это точно не про меня!"



Сегодня на могиле Началовой на 17-м участке Троекуровского кладбища Москвы стоит простой деревянный крест и ее портрет в раме. Могила утопает в цветах, игрушках и свечах – работники погоста уверяют, что это самое посещаемое на сегодняшний день захоронение.