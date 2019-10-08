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Знаменитый киргизский певец назвал Андрея Малахова нацистом

Андрей Малахов. Кадр youtube.com
Исполнитель Самат Долотбаков резко высказался о телеведущем. Он взбешен тем, что Андрей Малахов оскорбил народ Киргизии в своей программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Продолжение: Повалий в Киеве гребет двумя руками

прочитано 1335 раз

Артист был оскорблен словами шоумена об одном из героев, который оказался уроженцем Киргиии. Выпуск был посвящен громкому ДТП в Москве, в котором погиб 25-летний сын российского предпринимателя.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

"Неуважаемый господин Малахов. Безусловно, была страшная авария. От этого никто не застрахован, независимо от вашей нации, социального статуса, ваших денег и от того города, где вы проживаете... Вы – журналист с большой буквы, который допустил очень большую оплошность, говоря, что мы зарабатываем 10 долларов в месяц... да хоть доллар! Это вас не касается...", – цитирует Долотбакова "Собеседник.ru". По словам певца, телеведущий устроил из этой трагедии шоу.

"Вы популист, вы нацист, вы шовинист!" – обрушился исполнитель на Андрея Малахова. При этом он добавил, что ведущий оскорбил целый народ. Однако у шоумена нашелся защитник. В беседе с "Дни.ру" член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заявил, что скандальная история зашла слишком далеко.

"Да, Андрей сказал фразу, которая могла быть неверно истолкована, возможно, даже и целым народом, но он сразу же извинился за это. Злого умысла в ней точно не было. На этом можно было бы поставить точку", - считает эксперт. По его мнению, обвинять Андрея Малахова на основании этой фразы в том, что он нацист "совсем уж перебор".

Манукян отметил, что такое обвинение выглядит крайне некорректным. "На мой взгляд, киргизский певец просто сгущает краски. Всю эту историю, которая внезапно обрела статус международного скандала, нужно поскорее оставить в прошлом", – уверен эксперт.

Отметим, что ранее Андрей Малахов признал свою вину и извинился перед всем киргизским народом. Произошло это в эфире его передачи. "Нашу программу смотрят во всем мире. И мы одинаково любим всех наших зрителей, независимо от их страны и национальности. Кечирип коюнуздар! Прошу прощения!" – покаялся Андрей Малахов.

Автор: 8 октября 2019, 14:48
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"Законсервировавшийся" Малахов нашел рецепт вечной молодости

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость
Ответить
Та, затавил кыргыз, но защем апастрят ната таким обрасом, а?
гость
Ответить
Певес прямо из Чуйской долины (я не имею в виду Долину) прибыл. Конопли надышалса, прямо мм-а, мм-а.
Гость
Ответить
Андрей Малахов - хороший парень. Добрый, готов помочь любому человеку, который в этом нуждается. Ну, что уже так обвинять его в какой-то фразе, сказанной без злого умысла. Он уже извинялся, вроде бы, даже на киргизском языке. Хватит. Потому что уже эти нападки на Малахова работают не в вашу пользу. Всему должен быть предел.
Федул
Ответить
Да кому нужны извинения этого андрюши малахова?! Плюнуть в душу, а потом извините пожалуйста? Послушал бы я этого "эксперта" Манукяна, если бы это было сказано про армян.
Гость
Ответить
Вообще обнаглели! Какое вы имеете право оскорблять телеведущего? И все он правильно сказал по поводу ДТП. Андрей ,мы тебя уважаем!!!
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