Май Абрикосов просит людей Андрея Малахова прекратить слежку за ним

Май Абрикосов (Роман Тертишный) в отчаянии. Звезда "Дома-2" устала от навязчивого внимания журналистов программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

Повышенное внимание к своей персоне Андрея Малахова вынудило знаменитость обратиться к телеведущему со своего аккаунта в Инстаграм. Экс-участник "Дома-2" попросил редакторов ток-шоу не приезжать к нему домой.

Май Абрикосов рассказал, что заметил микроавтобус с московскими номерами. Журналисты караулили его около дома, когда он отсутствовал. Звезда "Дома-2" Тертишный считает, что его снова хотели пригласить на какой-то эфир. Он отметил, что репортеры зачастили в его деревню Коротояк, которую он назвал "становым хребтом шоу-бизнеса".

Сам мужчина ранее уже отказывался участвовать в телепрограммах даже за серьезные деньги. Звезда телестройки полагает, что на сей раз к нему приехали именно из "Прямого эфира". "Уважаемый телеведущий Андрей Малахов, я отказался участвовать в вашей передаче! Редакторы услышали твердое "нет" в личном общении и в социальных сетях. Андрей, пожалуйста, отзовите подчиненных от моей двери!", — умоляет звезда "Дома-2".

Мая Абрикосов не представляет, чем может помочь журналистам. Он иронически сравнил себя со снежным человеком, кадры с которым бесценны и уникальны. Теперь звезда "Дома-2" боится даже сходить в туалет, потому что его могут заснять, и он попадет в эфир федерального канала.

"Даже соседям уже неприятно, напрягают эти облавы по проулку, люди не хотят разговаривать, потому что стало наглядным, насколько искажаются слова в итоге", – поделился экс-участник скандального реалити-шоу.