Изнасилованная Шурыгина в трусах дала совет россиянам

Известная после скандала об изнасиловании Диана Шурыгина продолжает провоцировать народ пикантными фото. На сей раз девушка в одних трусах дала россиянам полезные советы.

Девушка выложила снимок на своей личной странице в социальной сети "Инстаграм". На нем Диана позирует на фоне роскошной кафельной ванной в одних трусах и футболке, которую игриво подтянула вверх, обнажив нижнюю часть груди. Впрочем, в тексте речь шла совсем не о прелестях знаменитости.

"Как сделать красивую ленту в инстаграме? Есть несколько важных правил, соблюдая которые, можно сделать нереально крутую ленту. Сначала расскажу, зачем это вообще нужно. (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.)", – написала Шурыгина.

Мисс "на донышке" рассказала, что в современном обществе социальные сети играют огромное значение и зачастую по ним оценивают человека как личность. Девушка отметила, что они являются той самой "одежкой", по которой чаще всего и встречают пользователей.

Диана подчеркнула, что для того, чтобы лента выглядела красиво, стоит выбрать для себя наиболее оптимальное освещение и фотографироваться только с ним. Это нужно для того, чтобы не вносить цветовой дисбаланс в общий вид аккаунта. Далее девушка рекомендует делать помногу фотографий и из них выбирать наиболее удачные. В-третьих, стоит найти свои рабочие стороны и использовать в работе все пару фильтров. Ну и в конце Шургина отметила, что лучше не перебарщивать с деталями фона и публиковать фотографии с людьми в кадре – они набирают больше лайков.

Правда, не все пользователи приняли для себя полезные советы знаменитости. Многие предпочли обратить внимание не на текст, а не его визуальную составляющую.

"Как муж на такие фото реагирует?", "А трусы с футболкой нафига? Сразу разденься, народа завались станет", "Не голым телом...", " Когда выходишь вечером то с собой бери вещи с Донышкой)", "После таких фотографий не оправдывайся больше, что тебя изнасиловали. Ты сама парня спровоцировала. Позорище!", – написали пользователи.