Муж "нищеброд" и богатый любовник Шурыгиной сцепились на глазах ошарашенного Шепелева

В среду, 28 августа, героиней очередного выпуска программы "На самом деле" на Первом канале станет Диана Шурыгина. В студии появятся также ее муж и миллионер, которого считают любовником звезды. Корреспондент "Дни.ру" побывал на съемке.

Муж Дианы Шурыгиной Андрей Шлягин давно умолял ее пойти на детектор лжи и ответить на вопрос об измене. Мол, с какой стати миллионер Денис Ребров вывозил его и Диану на Бали, оплачивая проживание и билеты, а сам, видимо, тем временем уединялся с Дианой в номере. Встреча троицы обернулась чудовищным скандалом.

"Андрей – нищеброд, я не знаю, на что он рассчитывает, а Диана девушка, которая заслуживает большего, лучшей жизни, – кричал Ребров. – Если ее муж не может ей дать той жизни, которой она достойна, то я ее могу дать".

Шурыгина пыталась оправдаться: "Что вы меня позорите? Какую жизнь он мне показал? Я сама себя обеспечиваю! Если бы мне нужны были бабки, я бы за Андрея не выходила, ты что, не понимаешь?"

Андрей сцепился с Денисом на глазах ошарашенного ведущего Дмитрия Шепелева: "Ты ее выкупить хочешь. Ты сейчас хочешь разрушить семью, просто влезть туда пару раз, переспать по любви и все. У вас ничего не получится, потому что ты ничего из себя не представляешь кроме денег". После этих слов Диана закатила скандал, сбежала с полиграфа и запретила предполагаемому любовнику отвечать на провокационные вопросы.

Напомним, Диана Шурыгина прославилась на всю страну после скандала с изнасилованием в Ульяновске. Мол, она выпила "на донышке" и подлец воспользовался ее несовершеннолетним телом. После того, как дело получило общественный резонанс, Диана стала частой гостьей ток-шоу, а парень угодил в тюрьму.