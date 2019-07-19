Порнорежиссер снял Диану Шурыгину полностью голой

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Пятница 19 июля
Лента новостей
17:11
"Нарвался": Оплеванного Порошенко добили после унижения в Европарламенте
15:51
Совет на выходные
15:49
5 признаков мужчины-неудачника
15:47
"Плачевный итог": скандалист Лукашенко поплатился за шашни с Западом
15:39
Запад прижал Украину к ногтю из-за России
15:24
В московском метро поезд сломался пополам
14:40
Болезнь не дала забеременеть: бездетная Цыганова оправдалась перед Корчевниковым
14:39
Есть ли секс после свадьбы
14:37
"Своих наркоманов хватает": украинцы вцепились в глотку Борисовой
14:30
Путин восхитил народ после встречи с мальчиком из Тулуна
14:27
Концерт группы Mgzavrebi в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
14:26
В конгрессе США провели обряд изгнания духов
14:16
Facebook удалила изображение свастики на гербе России
13:59
Новые подробности состояния покалеченной Чуриковой
13:53
"Поехала кукухой": Глюк'oZе поставили неутешительный диагноз после слухов об измене
13:53
"Катеринович": звезда "Дома-2" дала сыну странное имя
13:31
Лед тронулся: Зеленский сделал неожиданное предложение Путину
13:23
Раскрыт шокирующий секрет брака Пугачевой и Киркорова
13:10
Превращается в женщину?: Изменения облика сына известной актрисы шокировали народ
13:09
Российских миллионеров поставили на учет
12:48
Жители Подмосковья смогут увидеть полет МКС
12:40
В Архангельске инструктор автошколы задержан за убийство 20-летней ученицы
12:24
Обманывал 20 лет: раскрыт чудовищный план Лукашенко против Путина
12:24
В Екатеринбурге коммунальщики закатали в асфальт известный арт-объект
12:23
Гагарина выступила с неожиданным признанием
12:06
Постаревшая Варум пришла к эффектному Агутину
11:56
Известную модель затравили за нелепые трусы
11:51
Россия создала "оружие возмездия" для ядерной войны
11:36
Гузеева высказалась о сенсационном появлении Шейк в шоу "Давай поженимся"
11:27
Главные события Москвы
11:21
Загоравшего на пляже британца внезапно раздавил огромный камень
11:20
Безутешную Шейк втянули в мерзкий гей-скандал
11:09
Сексуальная Maruv очаровала 70-летнюю Пугачеву
10:54
Бывшая ученица Тутберидзе выдала тайну Загитовой
10:52
В "Единой России" хотят повысить штрафы за задержку рейсов и багажа в 10 раз
10:50
Травмированная Волочкова намекнула на беременность
10:36
"Дива!": помолодевшая Лорак поразила шикарными волосами
09:54
Стало известно о новой беременности Меган Маркл
09:53
Дочь президента Узбекистана увезли из колонии на скорой
09:45
Появилось фото со свадьбы Гигинеишвили и Оболенцевой
09:27
Во время эвакуации Boeing 737 в Шереметьево пострадали 8 человек
09:08
Заплеванному уголовнику Порошенко дали пинка в Европарламенте
08:49
Что случилось с 65-летним Борисом Моисеевым
08:29
"Фу, мерзость": дряхлеющая грудь Пугачевой и лохматый Галкин шокировали Юрмалу
08:16
Переломавшаяся Чурикова в тяжелом состоянии
06:31
Перелез через забор: новоиспеченный муж сбежал от звезды шоу "Дом-2"
04:25
Голливудского актера застали рядом с голым мужиком
02:08
У Елены Летучей обнаружен изъян
00:03
"Мерзко и отвратительно!": звезду терроризируют после связи с Малаховым
22:27
Володин возглавил попечительский совет ВГИК
21:55
Певица МакSим покрасила волосы 10-летней дочери
21:51
Врач сделала важное заявление после госпитализации Юрия Шатунова
21:50
"Волшебная": Брежнева ведет борьбу за сохранение планеты
21:49
"Сколько скепсиса": случившемуся на Крымском мосту дана оценка
21:41
В Москве бушует ураган
21:07
Погибли дети: в Туве произошла жуткая авария
20:54
Деревянный крест и фото: сын не может установить памятник на могиле Крачковской
20:52
Россия нанесла мощный удар по НАТО
20:14
Две россиянки пропали в Германии
19:49
"Какая штучка!": обворожительная Бородина искупалась в овациях
19:32
Явление помолодевшей Пугачевой потрясло Юрмалу
19:20
Бузовой пришлось оправдываться перед коллегой из-за маленькой груди
18:53
Объявлено о начале новой войны США
18:40
Разлучница Леди Гага закатила вечеринку после победы над Шейк
18:00
"Отраженье нашла в алкоголе – он был мне нужен": пронзительная исповедь Лолиты
17:57
Рельсов больше нет: о случившемся на Крымском мосту объявлено публично
17:45
Тело звезды шоу "Дом-2" нашли под окнами многоэтажки
17:44
Путин раскрыл судьбу Донбасса
17:11
СМИ узнали о пополнении в семействе Анджелины Джоли
16:58
Щедрый Смолов заставил рыдать впечатлительных россиян
16:49
Зеленский уложил на лопатки зарвавшегося Порошенко
16:35
Глобальная чистка: Instagram начал избавляться от лайков
16:29
Виктория Лопырева боится за сына
16:19
Завидный жених: Крид сыграл свадьбу в центре столицы
16:19
У "подбросившего" парня на поезде машиниста возникли серьезные проблемы
16:11
Дерзкая выходка Зеленского озадачила Захарову
16:09
Володин: Пальмовое масло может лишиться льгот в ближайшее время
15:49
Cтранному поведению Глюк'oZы нашли объяснение
15:37
"Невозможно спать": Хмельницкая обнародовала неутешительный диагноз
15:28
На реке в Удмуртии утонул 6-летний ребенок
15:21
Хоронят не того: под Москвой ритуальщики перепутали трупы
14:54
Названы главные сложности смены пола
14:54
Чрезвычайная ситуация третьего уровня: человечество на грани заражения смертельным вирусом
14:52
Селедка, шампанское и новый мужчина: Шейк ушла в отрыв после расставания с Купером
14:51
Знаменитая актриса скончалась на 92-м году жизни
14:50
В Германии заговорили об отставке Меркель из-за приступов
14:32
Вытаращившая глаза Пугачева назвала Галкина зверем
14:27
В Подмосковье загорелся ТЦ
14:09
"Богатырь!": звезда "Дома-2" родила второго сына
14:06
"Яндекс" научился определять зарплату пользователей
14:01
Зеленский выступил с заявлением после обвинений в изнасиловании
13:58
Российские виноделы получат мощную поддержку от государства
13:56
"Это приятно и удивительно": Агутина растрогали оригинальным подарком
13:40
"Съемок нет!": Повереннова пожаловалась на трудную судьбу
13:35
Пострадали водитель и пассажир: в Башкирии произошло серьезное ДТП
13:17
Россияне погнали в шею Лукашенко после наглой выходки
13:12
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 июля 2019 года
13:04
Оскандалившаяся Ротару нашла защитника в России
12:57
Переплюнула Волочкову: россияне завопили при виде огромных дыр Королевой
12:55
Выступление Анастасии Волочковой в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Омбудсмен Москалькова отчиталась перед Госдумой о работе
"Мужчина растет": сын Собчак набросился на подругу с поцелуями
Экология бизнеса: подведены итоги премии Eco Best Award 2019
Создатель шоу "Холостяк" избил беременную жену
"В одной квартире было два мужа": Корчевников узнал пикантные подробности об известной писательнице
Российские туристы устроили драку в аэропорту Греции
Шоу-бизнес

Порнорежиссер снял Диану Шурыгину полностью голой

Диана Шурыгина. Фото: instagram.com/shurygina_vlog
Скандал с изнасилованием Дианы Шурыгиной давно утих, но девушка продолжает упорно идти к славе. Она не брезгует никакими методами для достижения своей главной цели.
прочитано 1323 раза

Стало известно, что героиня ток-шоу снялась полностью голой в эротическом клипе. Всем процессом руководил порнорежиссер Боб Джек – бывший муж звезды эротического жанра Кати Самбуки.

ПО ТЕМЕ

Изнасилованная Шурыгина ушла от мужа к миллионеру Реброву

"Я влюблена": Шурыгина изменила мужу с экс-участником "Дома-2"

 Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

Ее партнером стал российский музыкант и шоумен Стас Барецкий, он тоже полностью обнажился. Клип сняли в Санкт-Петербурге специально для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва. Дата премьеры скандального ролика пока остается в секрете.

"Работы еще идут, так что не будем загадывать, но, обещаю, сюжет планируется интересный и захватывающий", – поделился Стас. 

Также шоумен высказался в адрес Дианы. По его мнению, на историю с изнасилованием стоит посмотреть под другим углом. 

"Она, безусловно, звезда. Нормальная девчонка, готовая на многое пойти ради любви", – отметил музыкант.

Напомним, недавно поклонники узнали, что Шурыгина улетела в очередной отпуск. Но вот только не с мужем, а как раз-таки, с тем самым Ребровым. Барецкий прокомментировал эти слухи довольно неоднозначно. "Свечку не держал, но в дружбу между мужчиной и женщиной не верю. Тем более они вместе ездят отдыхать. Судите сами...", – высказался Станислав.

Автор: 19 июля 2019, 16:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Диана Шурыгина

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Самсон кудербейн
Ответить
Малахов вывел в люди аристократку шурыгину. Зачем снимали кино про изнасилование? Парню за тюрьму оплатили?
ВАСЬЯ
Ответить
Вот и нашла себе занятие начинающая проститутка. Теперь хоть за трахание под забором будут платить.
Гость
Ответить
Малолетняя <цензура>, что с нее взять, а голый Барецкий - это заебок"!
1

Популярные темы форума

Политика

В Германии заговорили об отставке Меркель из-за приступов
Зеленский выступил с заявлением после обвинений в изнасиловании
Россияне погнали в шею Лукашенко после наглой выходки
"Завонявшая шоколадка": Порошенко облили помоями в центре Киева

Шоу-бизнес

"В гроб краше кладут": исхудавшая экс-невеста Тимати напугала народ
Миддлтон с семьей сбежала из страны перед важным событием
"Папа, не уходи!": малолетняя дочь бросилась на шею Стасу Михайлову
"Готовая на многое пойти": порнорежиссер снял Шурыгину полностью голой

Проишествия

Любовник в подробностях рассказал о зверском убийстве молодой стюардессы в Москве
Шокирующие подробности жестокого убийства стюардессы в Москве
Эвакуация и взрывы: жители Подмосковья переполошились из-за страшного пожара в Мытищах
Упавший обломок скалы унес жизни 8 туристов (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

"Фу, мерзость": дряхлеющая грудь Пугачевой и лохматый Галкин шокировали Юрмалу

Комментаторы в шоке
Шоу-бизнес

Переломавшаяся Чурикова в тяжелом состоянии

Артистка упала прямо во время спектакля
Шоу-бизнес

Что случилось с 65-летним Борисом Моисеевым

Вид артиста потряс народ
Шоу-бизнес

Гузеева высказалась о сенсационном появлении Шейк в шоу "Давай поженимся"

Модели хотят найти нового мужчину

Гороскоп

Совет на выходные
Вскрылись сексуальные проблемы Леди Гаги и Брэдли Купера
Возраст и болезни: Меркель вынесли страшный вердикт
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме
Наталья Рудова появилась без юбки на детском фильме
Украинская поп-звезда Тина Кароль ошарашила соблазнительным кадром
Яковлева в Витебске присмотрела себе очаровательного мальчика

Спорт

"Мое проклятие реально!": Туктамышева ошарашила громким заявлением об Олимпиаде
Назойливая Загитова замучила питомца ради лайков (видео)
Легендарный боксер высказался о шансах Макгрегора победить Нурмагомедова
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой

Регионы

На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru