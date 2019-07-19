Порнорежиссер снял Диану Шурыгину полностью голой

Стало известно, что героиня ток-шоу снялась полностью голой в эротическом клипе. Всем процессом руководил порнорежиссер Боб Джек – бывший муж звезды эротического жанра Кати Самбуки.
Ее партнером стал российский музыкант и шоумен Стас Барецкий, он тоже полностью обнажился. Клип сняли в Санкт-Петербурге специально для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва. Дата премьеры скандального ролика пока остается в секрете.
"Работы еще идут, так что не будем загадывать, но, обещаю, сюжет планируется интересный и захватывающий", – поделился Стас.
Также шоумен высказался в адрес Дианы. По его мнению, на историю с изнасилованием стоит посмотреть под другим углом.
"Она, безусловно, звезда. Нормальная девчонка, готовая на многое пойти ради любви", – отметил музыкант.
Напомним, недавно поклонники узнали, что Шурыгина улетела в очередной отпуск. Но вот только не с мужем, а как раз-таки, с тем самым Ребровым. Барецкий прокомментировал эти слухи довольно неоднозначно. "Свечку не держал, но в дружбу между мужчиной и женщиной не верю. Тем более они вместе ездят отдыхать. Судите сами...", – высказался Станислав.
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Сняла трусы в метро!
Как относиться к астрологам?
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Главное деньги, все можно купить
Муж стал импотентом
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Послеродовая депрессия
Ненавижу подругу
Сын мой все равно женился на старухе
Любовь война
Висит кожа после похудения
Обманываю его
Внешность ухудшается после родов
Как перестать жрать
Найти мужа на сайте знакомств
Моя подружка стала любовницей шефа.
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Ирина Шейк! Россия с тобой!
У бога есть враги?
девственник в 27
Я хороший будущий муж
Заголовок темы-опрос
Бывают ли собаки трансгендеры?
Россия страна охраников и таксистов!