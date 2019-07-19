Порнорежиссер снял Диану Шурыгину полностью голой

Скандал с изнасилованием Дианы Шурыгиной давно утих, но девушка продолжает упорно идти к славе. Она не брезгует никакими методами для достижения своей главной цели.

Стало известно, что героиня ток-шоу снялась полностью голой в эротическом клипе. Всем процессом руководил порнорежиссер Боб Джек – бывший муж звезды эротического жанра Кати Самбуки.

Ее партнером стал российский музыкант и шоумен Стас Барецкий, он тоже полностью обнажился. Клип сняли в Санкт-Петербурге специально для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва. Дата премьеры скандального ролика пока остается в секрете.

"Работы еще идут, так что не будем загадывать, но, обещаю, сюжет планируется интересный и захватывающий", – поделился Стас.

Также шоумен высказался в адрес Дианы. По его мнению, на историю с изнасилованием стоит посмотреть под другим углом.

"Она, безусловно, звезда. Нормальная девчонка, готовая на многое пойти ради любви", – отметил музыкант.

Напомним, недавно поклонники узнали, что Шурыгина улетела в очередной отпуск. Но вот только не с мужем, а как раз-таки, с тем самым Ребровым. Барецкий прокомментировал эти слухи довольно неоднозначно. "Свечку не держал, но в дружбу между мужчиной и женщиной не верю. Тем более они вместе ездят отдыхать. Судите сами...", – высказался Станислав.