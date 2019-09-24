Расставшемуся с матерью Шурыгиной певцу сделали роскошный подарок

Свадьба Бондарчука и Андреевой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Скоропостижная смерть Цымбалюк стала шоком
Волочкова без лифчика ворвалась в школу к дочке
Народ молится за сына Булановой после несчастья
В семье Тимати случилось долгожданное пополнение
Сделано важное заявление о шансах мужа спасти Заворотнюк
партнеры
Понедельник 23 сентября
Лента новостей
23:08
В Кемерово загорелся частный дом
22:52
Есть пострадавшие: в центре Петербурга устроили драку со стрельбой
22:10
По вине пьяного водителя в Ижевске погиб мужчина
21:51
В Уфе водитель авто сбил 7-летнего ребенка и скрылся
21:13
Арматура насквозь проткнула руку жителю Подмосковья
20:31
Раскрыт главный страх 65-летнего Лукашенко
20:28
Под Москвой банда подростков избила школьника
19:47
Умерла звезда фильма "Бэтмен"
19:35
Нарушающего закон наглеца Порошенко сняли на видео
18:54
Журналист издания Ura.ru пропал без вести
18:21
"Отъезд играет злую шутку": Малышева о заграничном лечении Заворотнюк
18:03
Жигунов проглотил язык из-за случившегося с Заворотнюк
17:58
В Калининграде бомж убил женщину топором и сжег ее труп
17:31
Полицейских из Анапы жестоко наказали за секс с несовершеннолетней волейболисткой
17:01
"Люблю": Довлатова полезла с поцелуями к довольной Гузеевой
17:01
Как перестать сравнивать себя с другими
16:51
Исстрадавшийся Билан удивил занятием в самолете
16:46
"Выпившая?": Волочкова вылезла на холод в купальнике
16:29
Лукашенко получил удар с неожиданной стороны
16:26
Волочкова перетянула одеяло на себя в праздник дочери
16:24
Володин встретился с первым президентом и главой Сената Казахстана
16:23
Попавшая в аварию звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" с трудом шевелится
16:21
Асмус сняла обручальное кольцо на фоне слухов о разводе
16:05
Расстреливали детей: дикие зверства убийц Михаила Круга взбудоражили россиян
15:54
"Вельможные маргиналы": Собчак и Богомолова разнесли за осквернение храма
15:43
Вердикт врачей об Анастасии Заворотнюк: опухоль неоперабельна
15:43
Алика Смехова пожаловалась на проблемы с младшим сыном
15:38
Первый канал сделал важное заявление о судьбе Александра Друзя
15:33
Катя Лель призвала высшие силы в помощь больной раком Заворотнюк
15:24
В России взлетел спрос на новый iPhone
15:22
"Я не дал того, чего хотела ты": экс-супруг Заворотнюк приполз с покаянием
15:21
Когда включат отопление в Москве
15:04
Малахов даст 15 миллионов за участие Заворотнюк в шоу
15:03
Рецепт тыквенного пирога с сырным кремом
14:52
"Твои 22 мне нравятся": Распутина в восторге от сексуального красавчика
14:51
Дмитрий Борисов убежал из студии после неожиданных слов актера Краско
14:40
Стало известно о наличии ВИЧ-инфекции у Числова
14:28
Звезда сериала "Молодежка" высказалась после скандала с экс-мужем
14:21
Мороз и снег: россиян предупредили о затяжном похолодании
14:07
"Все примерно так и думали": Соловьев высказался о громком убийстве
14:00
"Я плакала": экс-любовница Тимати сделала шокирующее признание (видео)
13:54
Счастливая любовь: как построить крепкие отношения
13:50
Раскрыты неизвестные подробности об онкологии у Фриске
13:45
Идеальный муж: как выбрать
13:37
"Тысяч 300-400": Кравец взяла на себя оплату памятника на могиле Началовой
13:35
"Раздевает их на деньги": Агутин раскрыл неожиданную страсть Варум
13:28
Отстранение Зеленского от власти: в Киеве подписан важный закон
13:28
Петросян обвинил бывшую супругу в незаконных действиях
13:16
"Дело закрыто": восстановлена жуткая картина убийства Михаила Круга
13:12
Квартир на полмиллиарда: кому достанется шикарное наследство Заворотнюк
12:41
В детском саду Перми детей укладывали спать на пол
12:37
Россия отбила провокацию с новым поворотом в деле Скрипаля
12:37
"Она умирает": пациентка того же медцентра о состоянии Заворотнюк
12:37
Богомолов снял вместе Собчак и Ефремова после насилия
12:21
Россия и Венгрия создают межпарламентскую комиссию
12:12
Чехова сделала шокирующее признание на похоронах отца
11:59
"Бабушка-алкоголичка": Максакова дерзко обратилась к родственнице
11:46
"День задался с утра": Киркоров обманул россиян
11:31
Путин сделал заявление о борьбе с раком
11:24
Обнародовано последнее интервью тяжелобольной Заворотнюк
11:11
В Москве безработный до смерти забил знакомую
11:07
Володин призвал сближать законодательство стран Евразии
10:56
"Ознакомиться с географией": в России ответили устроившему истерику генералу США
10:53
Сокрушенная печальной новостью жена Виторгана объявила о раке
10:45
Билан объяснил причину появления "обнаженных" снимков
10:39
"Это займет время": болезнь отняла у Михалкова любимое дело
10:24
Волочкова на всю страну озвучила причину страшного недуга Заворотнюк
10:06
Изворотливый Лукашенко променял Россию на Китай
10:06
"Она купила": россияне набросились на Бородину за медаль дочери
09:23
Алена Водонаева перестала узнавать знакомых
09:17
Тяжелая болезнь Порошенко обострилась
08:43
Лера Кудрявцева стала жертвой обмана
07:22
Поймали с поличным: Нюшу засняли за запретным занятием
06:35
Треснул: срочное сообщение о состоянии Крымского моста
04:35
"Состояние было ужасное": внучка Боярского истязала себя голодом
02:11
Джоли решилась на отчаянный шаг ради съемок в фильме
00:37
Кудрявцева умилила публику забавным танцем с дочерью
22:09
Полуобнаженная Лорак прикрылась перьями
20:14
Жену Газманова без макияжа облизали с ног до головы
18:01
Воспользуются поддержкой Лукашенко: раскрыт коварный план США против России
17:38
"Глазницы проваливаются": исхудавшую Хилькевич грубо припечатали
17:22
Полмиллиона рублей: любовница Петросяна дорого ему обходится
16:30
В семье 57-летнего Фоменко произошло пополнение
15:52
"Сказочная фея": Макеева в полупрозрачном платье довела до исступления
15:22
"За что он так ее унижает?!": экс-супруг Бузовой поведал о предательстве
14:53
Звезда "Папиных дочек" ужаснула раздутыми губами
14:23
"Мы любим вас": россияне молятся за попавшую в больницу Гагарину
13:54
Стало известно о пагубной зависимости Зеленского
13:43
"Ради такого приходят в профессию": Асмус прилюдно разделась догола
13:05
"От вашего питания медицина в ужасе!": Волочкову взяли под обстрел
12:44
Где справедливость? Обнародованные данные о пенсии Пугачевой шокировали народ
12:17
"Ты никому не нужен": Разин жестко приложил Шатунова
11:56
Беременная жена Тарасова взорвалась после обвинений в алкоголизме
11:29
Королева показала интимное видео с Николаевым без штанов
11:00
"Богиня красоты": Кудрявцева очаровала глубоким декольте
10:42
Готовится свергнуть Зеленского: Порошенко решился на отчаянный шаг
10:02
Нарушила важный закон: вскрылись неожиданные подробности болезни Заворотнюк
06:31
Озвучено последнее сообщение от директора Заворотнюк
04:27
Экипажу севшего в кукурузу А321 вручили ключи от квартир
02:03
"Дочерям приданное": Климова показала свои сокровища
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Идеальный муж: как выбрать
Готовится свергнуть Зеленского: Порошенко решился на отчаянный шаг
Американец-экстремал сделала предложение девушке и погиб
"Дочерям приданное": Климова показала свои сокровища
Экипажу севшего в кукурузу А321 вручили ключи от квартир
Озвучено последнее сообщение от директора Заворотнюк
Шоу-бизнес

Расставшемуся с матерью Шурыгиной певцу сделали роскошный подарок

Игорь Лепихин. Фото: пресс-служба
Певец и бодибилдер Игорь Лепихин откровенно рассказал об отношениях с матерью Дианы Шурыгиной. Кроме того, знаменитость прокомментировал дорогой подарок, который ему вручила одна из поклонниц.
прочитано 418 раз

Об отношениях Лепихина и Шурыгиной-старшей было известно довольно давно. Правда, их направленность была неясного толка. Кто-то говорил, что у артиста и женщины роман. Кто-то считал, что у них просто дружественные отношения. Сам бодибилдер комментирует ситуацию так:

ПО ТЕМЕ

Известный артист спелся со звездой "Дома-2" (видео)

Звезда Голливуда требует бешеные деньги за съемки с изнасилованной Шурыгиной

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

"Мы с Натальей хорошие друзья, да мы проводили время вместе, у нее нелегкие отношения с мужем, и ей нужна была поддержка друга и мужское плечо рядом. Она очень хороший человек и мы дружим до сих пор".

До этого молодые люди часто выкладывали совместные фотографии. Пара демонстрировала, как им хорошо вместе. Наталья даже собиралась разводиться со своим супругом, но не так давно появилась информация, что у Игоря появилась новая пассия. Ее личность не раскрывается, но многие уже предположили, что девушка весьма неплохо обеспечена, раз подарила певцу автомобиль марки ВMW, о котором знаменитость давно мечтала.

Тем не менее, Лепихин не подтвердил слухи о любовных отношениях с поклонницей. Он назвал ее подарок не более, чем жестом широкой души и отметил, что мать Шурыгиной знает обо всем происходящем в личной жизни артиста.

"Что касается машины, да, Наталья в курсе этой ситуации. Девушка, которая мне сделала такой подарок, меня очень давно знает, ей нравится мое творчество, и у нас дружеские отношения", – рассказал Игорь.

Он подчеркнул, что для таинственной девушки такой презент ничего не стоит, в то время как приобретение машины было для знаменитости большой мечтой. Бодибилдер отметил, что новенький BMW его очень порадовал.

"Я никогда не забуду этого. Я очень давно хотел именно такую машину", – подытожил бодибилдер.

Автор: 24 сентября 2019, 00:17

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Воспользуются поддержкой Лукашенко: раскрыт коварный план США против России
Стало известно о пагубной зависимости Зеленского
Украина бьется в истерике из-за возвращения России в ПАСЕ
Захарова поймала европейцев за стыдным занятием

Шоу-бизнес

"Напоминает сифилис!": показавшей грудь Волочковой вынесли суровый приговор
Оккультизм или бесплодие: почему Бузова еще долго не выйдет замуж
"Бесстыжий": Жукова уличили в подражании Киркорову (видео)
Андреева решилась на серьезный шаг ради медового месяца с Бондарчуком

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Провокационный образ Иисуса сразил россиян
Барабаны, деньги и социальная зависимость
"Откровенные гей-ласки и отборная матерщина": возмущенные зрители покинули спектакль
Горбачев лично благословил Миронова и Хаматову
Шоу-бизнес

"Она умирает": пациентка того же медцентра о состоянии Заворотнюк

Говорят, актрису перестали лечить
Шоу-бизнес

Королева показала интимное видео с Николаевым без штанов

Запись была сделана во время отдыха пары на пляже
Шоу-бизнес

Малахов даст 15 миллионов за участие Заворотнюк в шоу

Дочь госпитализированной артистки пригласили на съемки
Шоу-бизнес

"Это займет время": болезнь отняла у Михалкова любимое дело

Режиссер перенес очередную операцию на ноге

Гороскоп

Предсказание на выходные
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября
Гороскоп на октябрь
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Кокорину вынесли жестокий приговор
Овечкин помог своей команде порвать оппонентов в клочья
"Все очень сложно!": обескураженный Роналду разрыдался в эфире телепередачи (видео)
Нурмагомедов возмутил общественность выходками с животными

Регионы

Разобран наполовину: что происходит с Крымским мостом после жуткого ЧП
Тюремное танго по-русски: стриптиз в колонии попал на видео
"ЕР" передаст черный список "наливаек" в правоохранительные органы
Умер Михаил Горбачев

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru