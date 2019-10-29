"Ну и рогов тебе наставили": Бузова упала в грязь лицом

Певица выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" новый снимок – подарок от поклонников. На нем знаменитость предстала в образе Диснеевской злодейки-волшебницы Малефисенты. К слову, новый фильм с участием Анжелины Джоли вышел 16 октября. Его впервые показали во Франции.
Примечательный снимок звезда отечественного шоу-бизнеса подписала так: " Обожаю моих поклонников ❤️ Как вам я в образе "Малефестины"? 😈🧝🏻♀️🤪🤪🤪 Всем плодотворной недели💪🏻" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)
Казалось бы, стройняшке-Бузовой должен был подойти образ героини, однако ее подписчики не согласились с этим мнением. Многие указали исполнительнице на ее ошибку в названии Диснеевской злодейки, однако большинство высказало мнение, что Джоли этот образ подходит куда больше.
Не удержались и злопыхатели от "восторженных" комментариев. Пользователи принялись унижать Ольгу на все лады, обсуждая тот факт, что знаменитость умудрилась таким нелепым способом оконфузиться и ударить в грязь лицом.
" Вам не идет, не ваше", " Ну и рогов тебе наставили", "Блин и тут ты. Тебе до Джоли далеко.", "Тьфу ты Господи", " В гриме Пилы было бы лучше", "Рога идут конечно, но с Джоли и рядом не стоишь😏", "Боже какой кошмар ! Я думала, что за транс на картинке пока не прочла описание", – высказались подписчики Бузовой.
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