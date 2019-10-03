"Визжала как сумасшедшая": Сябитова размазала Бузову и напророчила ей одиночество

Звезда шоу "Давай поженимся!" на Первом канале раскритиковала поющую телеведущую Ольгу Бузову и юмориста Тимура Батрутдинова. Роза Сябитова упрекнула знаменитостей в подрыве семейных ценностей.

Телесваха отреагировала на скорое появление в эфире передачи "План Б" с участием Бузовой и Батрутдинова. По задумке авторов проекта Ольга и Тимур под прицелом телекамер будут искать себе спутников жизни. По мнению Розы Сябитовой, такие программы негативно влияют на молодую аудиторию и не способствуют появлению настоящих чувств между ее участниками.

В пример телесваха привела шоу "Давай поженимся!", ведущей которого является много лет. Сябитова подчеркнула, что она и ее коллеги пытаются не просто найти пару герою, у них много других задач. Роза помогает участникам программы разобрать ошибки и понять, почему не удается прийти к браку. Между тем Бузовой знаменитость напророчила тотальное одиночество.

"То, что делают сейчас Бузова с Батрутдиновым, – полный подрыв семейных ценностей, ведь на них смотрит подрастающее поколение, во всем копирует поведение и мотивацию. Мне плевать, что делает Бузова со своим телом. Ее стиль жизни не приведет к семье. Я тоже человек, который веселит, но вместе с тем давайте оставаться людьми", – цитирует Розу Сябитову NationNews.

Звезда Первого канала не понимает смысла телепроекта "План Б". По словам свахи, в этом шоу, скорее всего, на достойное поведение не будет даже намека.

Роза Сябитова вспомнила, как сталкивалась с Ольгой Бузовой на съемках телеигры "Форд Боярд". То, как вела себя певица, не понравилось телеведущей.

"Визжала как сумасшедшая. Мне было неприятно на это смотреть, потому что идея программы не в истерии, а в преодолении", – размазала вокалистку Роза Сябитова.