Заговорившую о любви Ольгу Бузову обвинили в лицемерии

Ольга Бузова напомнила россиянам о великом празднике – дне святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, который отмечают 30 сентября. В честь этого она опубликовала на своей странице в "Инстаграм" ролик.

На видео исполнительница призывает всех к миру. Она говорит о любви и прощении.

"Мне кажется, что вера, любовь и надежда – это то, в чем мы больше всего нуждаемся, и чего нам всем так не хватает... Я так хочу, чтобы все вы, мои любимые люди, были счастливы, чтобы у вас все было хорошо! Казалось бы, для этого не нужно много – просто любить и верить. Пожалуйста, берегите и прощайте друг друга, любите и верьте в чудеса! Я искренне верю, что миром правит любовь!" – подписала пост Бузова.

Тем не менее, фолловеры дали негативную реакцию. Они обвинили Ольгу в лицемерии, так как она сама до сих пор не помирилась с сестрой Аней.

"Такая милая, вся хорошая, аж тошнит!" – заявил злопыхатель.

Пользователи Сети продолжали писать жестокие слова в адрес певицы. "Неискренне!", "И это говорит та, которая с собственной сестрой уже давно не общается!", "Лицемерка! Ты это своим "зомби" на проекте "Дом-2" расскажи", "Показушница!", "И так ты плохая актриса, а сейчас, где бы ни была, переигрываешь. Циничная, жестокая, фальшивая... Родину и мать продашь за деньги и грязную славу. Удачи тебе на этом поприще. А время покажет!", "Фу, какая лицемерная! Аж тошнит от твоей лжи и притворства! С себя начни, любвеобильная ты наша! А то, все только на словах, а на деле все с точностью наоборот!" – критиковали звезду подписчики.