"Что это? Слабоумие?": вступившуюся за Собчак Бондарчук обозвали облезлой бабушкой

Обозревательница набросилась на светскую львицу после публикации заявления последней в прессе. Светлана Бондарчук прокомментировала венчание телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Бывшая жена Федора Бондарчука была в числе приглашенных на пышное торжество знаменитостей.
"Те, кто обвиняет Костю и Ксюшу в неискренности, ошибаются. Достаточно было увидеть их тогда - тихих, трогательных, целомудренных, и сомнения отпали бы сами собой. Я никогда не видела Ксению и Костю такими сияюще-красивыми. Здесь не было никакого фарса", - процитировала Светлану Бондарчук Миро в своем ЖЖ.
Лена Миро не может взять в толк, как у светской львицы повернулся язык назвать вакханалию под названием: "Свадьба Собчак и Богомолова" чем-то целомудренным. Обозревательница напомнила, что в ЗАГС жених и невеста приехали на катафалке, а на банкете, который состоялся сразу после венчания в храме, новобрачная устроила эротический перфоманс под песню "Войди в меня". Блогер подчеркнула, что все это безобразие Светлана Бондарчук видела собственными глазами.
"Что это? Слабоумие, которое накрыло облезлую бабушку в период менопаузы, или искаженное восприятие реальности, так свойственное черным дырам нашей светской тусовки подлецов и их шлюх?" – раскритиковала Светлану Бондарчук обозревательница.
Напоследок Лена Миро задалась вопросом, почему американские звезды борются с проблемами экологии и говорят о правах животных, в то время как наши знаменитости употребляют наркотики, пьют алкоголь, выкладывают обнаженные фото в соцсетях, а также "несут умственно-отсталую, чванливую чушь".
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