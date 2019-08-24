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"Красавица-разбойница": Бондарчук в эффектном наряде произвела фурор

Светлана Бондарчук. Фото: www.globallookpress.com
Популярная модель Светлана Бондарчук приняла участие в фотосессии. Поклонники пришли в восторг от наряда звезды.
прочитано 795 раз

В личном микроблоге телеведущая разместила два видеоролика. На первом видео она ритмично двигается в своей квартире под песню More Than a Woman группы Bee Gees. За звездой внимательно наблюдает ее домашний питомец.

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Светлана Витальевна Бондарчук

Светлана Витальевна Бондарчук модель, телеведущая, редактор

Во втором ролике Светлана Бондарчук позирует на фоне черно-белых картин, изображающих полуобнаженных женщин. Для фотосессии телеведущая примерила короткое черное платье с бахромой. Дерзкий образ она дополнила сапогами. Длинные волосы модель завязала в хвост.

В подписи к посту телеведущая рассказала, что делает ее счастливой. "Хорошая погода, любимые люди, музыка, работа, которая приносит радость и деньги и, конечно, крепкое здоровье, путешествия. Что еще? Давайте делиться", – обратилась Светлана Бондарчук к пользователям.

Большинство подписчиков пришли в восхищение от ее танца. Они также оценили необычный наряд звезды. "Красавица-разбойница из "Бременских музыкантов", "Великолепная женщина", "Вы очень красивая, стильная и самая-самая", "Платье-бомба", "Вы необыкновенная, утонченная женщина. На вас хочется смотреть", – рассыпались в комплиментах пользователи.

Автор: 24 августа 2019, 18:01

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
очень некрасивая женщина и никогда не была привлекательной . кто записал ее в красавицы?
1

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