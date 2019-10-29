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"Он болен": Барановская о причинах странного исчезновения Аршавина

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина. Все, кто следит за жизнью телеведущей, знают, что спортсмен более пяти лет не проявлял желания общаться с наследниками. Барановская считает, что такое отношение к собственным отпрыскам – признак ментального нездоровья.
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Отношения Юлии и Андрея начались в 2003 году. У пары родились три малыша: Артем появился в 2005 году, Яна в 2008, а Арсений – в 2012. Интересно, что Аршавин бросил Барановскую, когда та носила под сердцем самого младшего из детей.

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 Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

После громкого и некрасивого расставания с гражданской супругой футболист не видел наследников без малого шесть лет. Дети, по словам Барановской, со временем приняли исчезновение отца из их жизни. Телеведущая призналась, что не стала врать отпрыскам, сказала все как есть.

"Каждый человек, который не общается со своими детьми, он болен, болен ментально. Это тяжелое заболевание. Я искренне так считаю, что люди, которые не общаются со своими детьми, они глубоко душевно больны. К счастью, не все болезни длятся вечно, человек иногда выздоравливает. И я детям говорила: "Это не в вас дело. Сейчас такой период у папы – это его личный период. Он не может вас разлюбить – это невозможно", – рассказала телеведущая в ютуб-шоу "А поговорить?".

Кадр youtube.com

В начале 2019 года Андрей Аршавин внезапно возобновил свое общение с отпрысками от Юлии Барановкой. Футболист стал активно публиковать фото с ними в соцсетях.

Телеведущая верит в искренность чувств Аршавина к детям. Между тем Юлия подчеркнула, что единственное, чего нет и не было никогда в ее бывшем сожителе, это чувства ответственности.

Также Юлия Барановская заявила, что никогда не запрещала Андрею Аршавину встречаться с детьми. Слова Алисы Аршавиной о том, что она препятствовала общению футболиста с наследниками, телеведущая назвала "чушью собачьей".

"Я отпустила его с детьми на Мальдивы вместе с ней почти на три недели. Мне было тяжело? Да. Но, это мне было тяжело, а детям с папой было прекрасно. Все. Точка. Мои переживания – это мои переживания. Я же понимала, что она их там не сожрет, не убьет, на костре не спалит, я же адекватный человек. Моя боль – это моя боль. Моя совесть чиста. Что случилось после этого? Они прилетели из отпуска, он привез детей, и с того дня он их пять с половиной лет не видел", – сказала Юлия Барановская.

Напомним, с 2016-го по 2019 год Андрей Аршавин был женат на журналистке Алисе Казьминой, которую многие знают как Алису Аршавину. В этом браке у футболиста родилась дочь Есеня. Брак распался, по слухам, из-за многочисленных измен спортсмена. Примечательно, что именно после развода с Алисой Андрей вспомнил о старших детях.

29 октября 2019, 16:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальные фото предполагаемой любовницы Андрея Аршавина

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Больна бараниха! Не хрен было рожать детей, если Аршавин не хотел жениться. Родила аж троих в надежде привязать Андрея! Страшненька, необразованная и невоспитанная деревенщина!
Гость
Ответить
Пацаны Аршавина - красавцы! Дурак он, как модно было оставить их???
1

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