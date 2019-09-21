Барановская перегнала по заработкам Аршавина

Как известно, спортсмен не играет уже больше года. Сейчас он работает комментатором на телеканале "Матч-ТВ".
Юлия Барановская же, которая начинала свою карьеру на телевидении с эксперта по отношениям в различных проектах ТНТ, сегодня очень востребована. Ведущая пользуется огромной популярностью, подписывая рекламные контракты с солидными брендами, сообщает сайт "Комсомольская правда".
По имеющимся данным, благодаря хорошим заработкам, упорству и трудолюбию Юлия Барановская купила в Москве квартиру, где сейчас живет с детьми, рожденными от Андрея Аршавина. Жилье она выбрала по соседству с крестными своих детей – семьей футболиста Юрия Жиркова.
Именно Инна и Юрий Жирковы первыми пришли на помощь к Юлии Барановской, когда телеведущая решила разойтись с Аршавиным. Отметим, футболист платит алименты своим детям от телеведущей.
Также бывший возлюбленный Юлии Барановской отдает примерно триста тысяч рублей в месяц на содержание своей дочери от журналистки Алисы Казьминой. Кроме того, экс-супруге он ежемесячно платит 64400 рублей. Столь спортсмен будет отдавать, пока ребенку не исполнится три года.
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