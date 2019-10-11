Барановская со слезами на глазах показала покалеченного сына

Об этом звезда рассказала в личном "Инстаграм". 13-летний Артем получил двойной перелом руки со смещением. После визита к врачу Юлия Барановская отвезла покалеченного сына домой.
"Все поправили, загипсовали, теперь будем восстанавливаться", – рассказала знаменитость в "Сторис".
Отметим, что на опубликованном видео звезда выглядела неважно: заплаканная, под глазами темные круги. Казалось, она вот-вот расплачется вновь.
Из-за происшествия знаменитость и ее старшие дети отказались от похода на стадион. Важный футбольный матч Россия-Шотландия семейство смотрело по телевизору.
Между тем младший сын Юлии Барановской, Арсений, все же побывал на игре. Мальчика взяла с собой жена футболиста Юрия Жиркова – Инна. Телеведущая поделилась фотографией сына и подруги в соцсетях.
Напомним, Юлия Барановская жила в незарегистрированном браке с футболистом Андреем Аршавиным девять лет. У пары родилось трое детей. Сейчас старшему сыну Артему, который травмировал руку, 13 лет, дочери Яне 11, а младшему Арсению – шесть лет. После расставания с телеведущей спортсмен в воспитании наследников не участвует.
Популярные темы форума
У Путина сегодня день рождения!
Админы не дают ответить
Почему рак массово съедает людей?
Три раза за ночь это нормально?
Ваше отношение к многоженству
Беременна в 17
Самая любимая советская комедия в США
Российскому пенсионеру отказались продать хлеб за копейки
Где интересные темы? Отупели все разом?
Маргарита Паша