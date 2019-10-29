"У себя в студии я драк не позволяю": Соловьеву пришлось разнимать гостей

Политологи скоры на расправу с оппонентом, и это не постановка ради рейтингов шоу. Телеведущему пришлось успокаивать гостей всеми силами. Впрочем, горячие головы остыли и разошлись по местам довольно быстро.
Известием о произошедшем Соловьев поделился на личной странице в социальной сети "Твиттер". Он рассказал, что в съемочном павильоне произошла стычка, и выложил видео, снятое в перерыве.
На опубликованных кадрах видно, что телеведущему приходится разнимать дерущихся политологов Василя Вакарова и Александра Семченко. Уговоры прекратить склоку на них не действуют, несмотря на красноречие журналиста. Приходится применить силу.
Впрочем, довольно скоро подоспели охранники. Они растащили оппонентов, а Соловьев прочитал им небольшую лекцию о том, что в его студии драться не стоит, передает РИА ФАН.
ЭКСКЛЮЗИВ— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) October 29, 2019
Вчера в студии Вечера было жарко. В перерыве пришлось разнимать Вакарова и Семченко. pic.twitter.com/iM8GLESPkm
Ранее, как сообщает НСН, знаменитость заявила, что у хорошего телеведущего гости в студии не дерутся. Поводом для рассказа стала стычка между Грэгом Вайнером и Араиком Степаняном.
"В таких случаях я прошу гостей покинуть студию и прийти в себя. Они же у меня в гостях. Я отвечаю в том числе и за их физическое состояние. Не могу допустить, чтобы к моим гостям применялось рукоприкладство. Поэтому я считаю большим минусом ведущему, если у него в студии гости устраивают драку. У себя в студии я драк не позволяю", – отметил Соловьев.
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