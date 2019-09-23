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Общество

"Все примерно так и думали": Соловьев высказался о громком убийстве

Владимир Соловьев. Фото: www.globallookpress.com
Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал окончание расследования громкого убийства шансонье Михаила Круга. Он отметил, что за прошедшие годы трагедия успела стать историей.
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Завершение следствия, уверен журналист, имеет большое значение, в первую очередь, для родных Михаила Круга, его коллег и фанатов. Однако большинство людей воспримет новость спокойно, поскольку с момента трагедии прошло уже много времени.

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 Владимир Рудольфович Соловьев

Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

"Есть те, кто любил Круга и любят сейчас вне зависимости от того, каков результат расследования, потому что все примерно так и думали. А для тех, для кого Круг был неизвестен, он так и останется неизвестен", – цитирует НСН Владимира Соловьева.

"Сейчас это уже факт истории", – подчеркнул журналист.

Он добавил, что новость о завершении расследования убийства Михаила Круга и о том, что установлен настоящий преступник, перешла в разряд "следственные органы уполномочены подтвердить". Сенсацией выводы следствия не стали.

Напомним, дело об убийстве Михаила Круга было закрыто спустя 17 лет. Следственный комитет России заявил, что специалистам удалось полностью восстановить картину произошедшего.

Трагедия произошла из-за планов главы одной из действовавших в Твери банд взять под контроль шансонье. Он хотел, чтобы дом Михаила Круга ограбили. Тогда, согласно расчетам бандита, артист обратился бы к нему за помощью, инициатор преступления "нашел" бы виновных и вернул имущество законному владельцу. В ответ певец оказался бы вечным должником главаря банды.

Однако ситуация вышла из-под контроля, Михаил Круг вернулся домой раньше времени. Один из исполнителей застрелил его. Позже с убийцей расправился его же товарищ, захотевший отомстить за любимого артиста.

Автор: 23 сентября 2019, 14:07

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