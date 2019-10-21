Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

Журналист побил рекорд пребывания в эфире в течение одной недели. В марте время его трансляций составило 25 часов 53 минуты и 57 секунд, сообщается на сайте Книги.
Соловьев утверждает, что пока никаких изменений в жизни не заметил. "Ростом точно выше не стал, цвет волос не изменился, цвет глаз тоже. Самоиронию не потерял", – пошутил Владимир Рудольфович.
По его словам, он не прилагал особых усилий для достижения такого результата и уж точно не планировал оказаться на страницах Книги рекордов Гиннесса. Соловьев всю жизнь много работал и всегда получал от этого удовольствие. Ему действительно нравится такой ритм, он называет его своим образом жизни.
"Я не отношусь к своей деятельности, как к тяжелой работе: восемь часов и давай домой. Нет. Просто я люблю то, чем занимаюсь, и для меня это форма жизни, если угодно. Форма существования интеллектуальных белковых тел", – признался телеведущий в эфире НСН.
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