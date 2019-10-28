"Была вишенкой на торте": Бузова появилась в Кремле в БДСМ-костюме

Певица Ольга Бузова выступила на сцене Кремлевского дворца в откровенном наряде. Певица появилась перед зрителями в пикантном костюме.

Не секрет, что Ольга Бузова не стесняется показывать фигуру и на сцене предпочитает провокационные образы. Для выступления в Кремле знаменитость выбрала костюм из прозрачной ткани, скрепленной черными мерцающими полосами.

Изюминкой наряда стали латексные чулки-сапоги. Вероятно, звезда отдала дань уважения БДСМ-тематике. Как бы то ни было, Бузова произвела на поклонников неизгладимое впечатление, сообщает Пятый канал.

Снимок, на котором звезда отечественного шоу-бизнеса демонстрирует смелый сценический образ, она разместила на своей странице в социальной сети "Инстаграм". В кадре Ольга позирует в фотозоне дня рождения МУЗ-ТВ.

"Кто смотрел прямой эфир? Сегодня, как сказали ведущие, я была вишенкой на торте. Приятно завершать такой грандиозный концерт. Спасибо всем моим слушателям и зрителям. Я вас видела и слышала. Спасибо за цветы и вашу любовь!" – написала Бузова.

"Хорошая такая!", "Красотка, как всегда!", "Лучшая! Ждал с семи часов и дождался. Зажгла", "Оля, ты лучшая. Удачи тебе", "Сразила наповал", "Я смотрела. Ты красотка! Так держать! Умничка наша!", "Просто космос! Любим тебя!" – отозвались фанаты.