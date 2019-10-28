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"Была вишенкой на торте": Бузова появилась в Кремле в БДСМ-костюме

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба
Певица Ольга Бузова выступила на сцене Кремлевского дворца в откровенном наряде. Певица появилась перед зрителями в пикантном костюме.
прочитано 1398 раз

Не секрет, что Ольга Бузова не стесняется показывать фигуру и на сцене предпочитает провокационные образы. Для выступления в Кремле знаменитость выбрала костюм из прозрачной ткани, скрепленной черными мерцающими полосами.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Изюминкой наряда стали латексные чулки-сапоги. Вероятно, звезда отдала дань уважения БДСМ-тематике. Как бы то ни было, Бузова произвела на поклонников неизгладимое впечатление, сообщает Пятый канал.

Снимок, на котором звезда отечественного шоу-бизнеса демонстрирует смелый сценический образ, она разместила на своей странице в социальной сети "Инстаграм". В кадре Ольга позирует в фотозоне дня рождения МУЗ-ТВ.

"Кто смотрел прямой эфир? Сегодня, как сказали ведущие, я была вишенкой на торте. Приятно завершать такой грандиозный концерт. Спасибо всем моим слушателям и зрителям. Я вас видела и слышала. Спасибо за цветы и вашу любовь!" – написала Бузова.

"Хорошая такая!", "Красотка, как всегда!", "Лучшая! Ждал с семи часов и дождался. Зажгла", "Оля, ты лучшая. Удачи тебе", "Сразила наповал", "Я смотрела. Ты красотка! Так держать! Умничка наша!", "Просто космос! Любим тебя!" – отозвались фанаты.

Автор: 28 октября 2019, 11:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в "голом" платье потрясла мужчин в Баку

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ГостьОля
Ответить
Позорище! Докатились! чем занимается министерство культуры? Помогает деградировать нашей молодежи на таких примерах, как бузова
Гость
Ответить
Кто же приглашает вот таких певичек?
Ей только и выступать в гей клубах и стриптиз барах. Уж и не знаю, сколько поклонников пришли на этот концерт. Один бедняжка аж семь часов ждал!!!!!
Позор такой эстраде, позор таким организаторам!!!!!!
Что может показать эта Бузова, кроме оголенного тела и безголосья.
Да, куда мы катимся, если уже несколько дней одни и те же заголовки о геях и <цензура>.
Фуууууууу..........
Гость
Ответить
Не вишенка,а ...на палочке.
Гость
Ответить
Дешевая прошмандовка. не зря Тарасов с ней развелся, чтоб не позорила.
Гость
Ответить
Вишенкой эта бездарная выскочка была в гей клубе, там ей и место, а не в крмлемском дворце! Собчак № 2!
1

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