Снявшему программу о "падших женщинах" Малахову влепили смачную пощечину

Наталья Рудова была возмущена новым выпуском программы Андрея Малахова "Прямой эфир". Гневный пост актриса опубликовала в личном микроблоге.

На странице в "Инстаграм" артистка заявила, что команда Андрея Малахова использовала ее имя в передаче про оказывающих эскорт-услуги женщин, чтобы поднять рейтинг. По словам звезды, телевизионщики обманом взяли интервью у ее директора и смонтировали его так, как им было выгодно.

Несмотря на то что создатели передачи так и не выдвинули публичные обвинения, Наталья Рудова считает свою честь оскорбленной. Знаменитость жалеет, что не может подать заявление в суд и привлечь журналиста и его команду к ответственности.

"Но вот, что я точно могу, как девушка, добившаяся всего сама без единой поддержки, честь которой вы попытались пошатнуть, так это дать публичную пощечину тебе, Андрей Малахов,и тебе "Прямой эфир" за то, и как вы использовали мое имя в вашей передаче, вы не лучше желтухи", – написала возмущенная актриса.

Наталья Рудова вспомнила, как журналист однажды сам чуть не стал сводником. После выхода сериала "Татьянин день" Андрей Малахов связался с актрисой и предложил познакомить ее с обеспеченным бизнесменом, на что получил категорический отказ.

"Я уверена, что многие талантливые, красивые и успешные девушки подтвердят мои слова. Ведь мы должны поддерживать друг друга и положить этому беспределу конец. Каждый должен отвечать за свои слова! Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше! Позор вам за то, что вы делаете", – заключила артистка.