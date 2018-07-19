35-летнюю Рудову подозревают в связи с 19-летним сыном олигарха

Звезду сериалов Наталью Рудову подозревают в интрижке с сыном российского миллиардера. Предполагаемый любовник 35-летней артистки еще не закончил институт.

В своем Instagram Наталья опубликовала снимок с отдыха в Ницце. Рядом с актрисой пристроился младший сын миллиардера Сергея Саркисова – 19-летний Сергей.

Наследник главы компании "РЕСО-Гарантия" предпочитает звездных красоток. Не так давно юношу связывали отношения с дочерью олигарха Игоря Кудряшкина, певицей Настей Кудри. Однако теперь Сергей проводит время с Натальей. Рудовой, также, как и Саркисову-младшему, постоянно приписывают новые романы с сильными мира сего, среди которых затесался рэпер Тимати, в клипе которого Рудова снималась несколько лет назад.

Публикация от rudovanata (@rudovanata) 18 Июл 2018 в 6:49 PDT

Добавим, что Сергей очень завидный жених, правда, по признанию самого юноши, в ближайшие 10 лет семью заводить он не намерен. Юноша планирует все время и энергию посвятить бизнесу. Два года наследник миллионера работал в компании отца. Он уже прошел путь от простого менеджера до руководителя проекта.

Саркисов-младший получает образование в одном из престижнейших российских вузов – МГИМО. На пары юноша приезжает на небесно-голубом Bentley, а зимние каникулы проводит в Куршевеле вместе с друзьями, что не мудрено, с таким отцом-то. Сергей Саркисов-старший уже более восьми лет попадает в рейтинг Forbes. Его состояние составляет 750 миллионов долларов, сообщает StarHit.