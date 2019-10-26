"Я тебя люблю": Шаляпин навалился на Кравец на диванчике

Певец Прохор Шаляпин проводит вечера в компании светской львицы Алены Кравец. Знаменитости приятно коротают время.

В "Сторис" инстаграм-аккаунта Алены Кравец появилась видеозапись, которую, вероятно, с интересом посмотрела бы пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. В кадре светская львица расположилась на маленьком диванчике, а на нее буквально навалился Прохор Шаляпин.

"Я тебя люблю темненьким", – томно говорит Алена. "Уже отрастает темненькое, так что скоро будет все темненькое. Я верну, верну, обещаю тебе", - заигрывающее отвечает ей Прохор.

Судя по всему, светская львица и певец вместе были на праздновании дня рождения общей подруги – Леры Тувиной, которая является концертным директором вокалистки Ирины Понаровской. С последней Шаляпин в тот вечер даже спел в караоке.

Отметим, что возлюбленная Прохора Шаляпина Виталина Цымбалюк-Романовская на празднике не присутствовала. Она, к слову, последние пару дней практически не появляется в "Инстаграм". "Приходящие к вам случайно дверью не ошибаются", - лишь поделилась она цитатой в "Сторис".

Отметим, что Цымбалюк-Романовская и Кравец хорошо общаются. Не так давно Виталина приняла участие в авторской программе Алены. Пианистка откровенно говорила с подругой о браке с актером Арменом Джигарханяном.

"Официально у Джигарханяна я была третьей женой, хотя и не думала, что он на мне женится, – сказала тогда Виталина Цымбалюк-Романовская. – Мы встречались с 2002 по 2010 год. И в это время он мне ничего на дарил, так что в корысти меня сложно заподозрить. А после свадьбы мы с ним восемь лет жили в "однушке" в подмосковной деревне Глухово".