Чему опытный распутник Шаляпин научил Цымбалюк-Романовскую

По словам, Виталины, она, как публичный человек, часто становится объектом для нападок от завистников и недоброжелателей. Чтобы сохранить душевное спокойствие, Цымбалюк-Романовская научилась закрывать глаза на гадости в свой адрес. Также пианистка взяла за правило никогда не оскорблять никого в ответ.
Этому Виталину научил избранник Прохор Шаляпин. Певец дольше находится на виду, поэтому опытнее в подобных вопросах.
"Я его даже цитирую в этих случаях, потому что она точно отражает суть. Когда нам пишут под фотографиями гадости, какие-то оскорбительные вещи, он говорит: "Ты понимаешь, так бы люди пошли на улицу и убивали друг друга, а так зашли в интернет, написали под фотографиями гадости и успокоились". Мы, в принципе, очищаем общество от негатива, беря на себя его часть", – отметила Цымбалюк-Романовская в интервью радио Sputnik.
Отметим, что сам Прохор Шаляпин в последнее время часто становится фигурантом различных скандалов. Например, не так давно экс-возлюбленная певца Татьяна Гудзева заявила, что родила от него сына, которого назвала Федор. Якобы распутник Прохор изменял своей девушке Виталине, в результате чего и появился этот ребенок.
Шаляпин был не уверен в своем отцовстве и требовал тест-ДНК. В итоге генетическое исследование провели в рамках ток-шоу "На самом деле" Первого канала. Результат шокировал певца – Федор его сын. Прохор отказался верить заключению экспертов, он потребовал еще одну экспертизу.
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