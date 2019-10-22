Да она под препаратами: обколотую Кравец сняли в центре Москвы

"Я впервые доверила себя любимую тибетской и китайской традиционной медицине, – рассказала Кравец. – И, как ни странно, русской народной. Вы помните своих бабушек? Банки, горчичники? Казалось бы, XVIII век. Так вот, все это работает и в XXI-м! Мне очень помогли "нетрадиционные" процедуры в хорошей клинике".
В столичном медицинском центре Кравец прошла курс иглоукалывания у опытного рефлексотерапевта. Интересно, что в Китае практика применения акупунктуры заменена медикаментозными методами лечения. Она стала редкостью и, утратив престижность, была поставлена в один ряд с шаманизмом и прижиганием. Но для Кравец сеансы оказались весьма действенными.
"Многие меня проклинали за появление на могиле Юлии Началовой, я буквально физически ощущала негатив, который давил на меня, – пояснила Алена. – Мне надо было его стряхнуть, перезарядиться, обновиться. Врач объяснил мне, что польза иглоукалывания для здоровья определяется воздействием. Медицинские иголки воздействуют на биологически активные точки, что, в свою очередь, способствуют запуску благотворных процессов в организме. Кроме того, поставила и банки себе. Глядишь, так скоро дойду и до пиявок!".
Пробует Алена Кравец и различные препараты – пьет витаминные коктейли, питательные смузи, полезную водородную воду. "У меня скоро презентация песни и парфюма, надо выглядеть и чувствовать себя на 200 процентов!" – улыбнулась цветущая Алена.
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