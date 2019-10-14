"Уже уместно": Цымбалюк-Романовская и Шаляпин похвастались роскошными шубами

В личном "Инстаграм" экс-супруга актера Армена Джигарханяна опубликовала свежий пост. На фото Виталина Цымбалюк-Романовская запечатлена рядом с возлюбленным Прохором Шаляпиным.
В дождливый осенний вечер пара прогулялась по Красной площади. "Есть места, каждое посещение которых является для каждого из нас своеобразной "точкой отсчета". И тогда нам кажется, что мы сами творим историю своей жизни. Даже если это иллюзия – как же она прекрасна! Хороших выходных и будьте счастливы❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала кадр Виталина Цымбалюк-Романовская.
Отметим, что пианистка и вокалист были облачены в дорогие норковые шубы: у Виталины короткая молочного оттенка до середины бедра, у Прохора черного цвета и длинной до щиколоток.
"Уже в Москве в шубках ходят? Холодно?" – удивилась одна из подписчиц пианистки. "Сегодня было уже уместно )))", - ответила ей Виталина Цымбалюк-Романовская.
Напомним, что после развода пианистки с актером Арменом Джигарханяном многие обыватели считали, будто оборотистая Цымбалюк-Романовская обобрала актера, хотя многочисленные прокурорские проверки это не подтвердили. Но при этом за ней признали вину по 136 статье Уголовного кодекса "Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина" и присудили 200 часов общественных работ.
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