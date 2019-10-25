"Пожилая женщина с тяжелым, некрасивым лицом": Рудковская проиграла в сравнении с Собчак

По словам блогера, ей неприятны обе светские львицы. Однако, несмотря на негатив к обеим, к Яне она испытывает чувство жалости, а к Ксении – нет.
Уровень внешней привлекательности Ксении Собчак, по мнению блогера, – ниже среднего. Между тем телеведущая, "как минимум, старается принять или же искренне верит в то, что хороша собой", поэтому сильно не ретуширует свои снимки в соцсетях.
Внешность звезды в профиле в "Инстаграм" и в реальности мало чем отличаются. "В общем-то, поведение взрослой женщины, не вызывающее у меня чувства жалости", – отметила блогер в своем ЖЖ.
Рудковская же, отмечает обозревательница, злоупотребляет Фотошопом. Якобы в реальной жизни Яна выглядит хуже, чем хочет казаться в социальных сетях.
"Рудковская в реальной жизни – это пожилая женщина с тяжелым, некрасивым лицом. Пусть и неглубоко древняя, но уже вполне себе бабушка. В своем же уютненьком Инстаграмчике Рудковская – это относительно молодая женщина с приятным лицом. Женщина, которая выглядит на поколение моложе, чем настоящая Яна. Женщина, которая играет совершенно в другой лиге, чем настоящая Яна", - рассудила Лена Миро.
Такое поведение Яны Рудковской, по словам обозревательницы, выдает ее неуверенность в себе. Комплексы, вкупе с публичными истериками, вызывают жалось.
"Так и хочется эту скукоженную Яну распрямить и сказать: "Да хватит уже ссать-то, а? Ведь бабка уже. Пора за ум взяться и перестать вести себя, как осиновый лист в пуленепробиваемом жилете. Расслабься уже. Забей. Просто живи". Хотя бы, как это делает Ксения Собчак", – резюмировала скандальный блогер.
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