Харламову не дает покоя свадьба Собчак и Богомолова

В видеоотрывке шоумен забавно подшутил над своим товарищем Демисом Карибидисом. В ролике Карибидис сидит за роялем. Харламов выражает недовольство.
Гарик произносит: "Ты мне уже как Собчак и Богомолов!" Ничего не понимающий Демис спрашивает: "В смысле?" "В гробу я тебя видал", – цитирует комика Teleprogramma.pro.
Свадьба "блондинки в шоколаде" Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова стала одним из самых ярких событий последних месяцев. Звездная пара приехала в ЗАГС на катафалке, чем несколько смутила собравшихся. На машине было написано: "Пока смерть не разлучит нас".
Ранее Гарик Харламов оправдался за травлю ведущей программы "Давай поженимся!" Первого канала. Он заявил, что своими шутками не хотел обидеть Ларису Гузееву. Шоумен добавил, что лично ее не оскорблял, а просто цитировал. Комик дистанционно извинился перед актрисой в своем ютуб-шоу.
Ролики Гарика Харламова, в которых фигурирует Лариса Гузеева и передача "Давай поженимся!", очень популярны в Сети. При этом общественность разделилась на два лагеря. Одни считают их забавными и остроумными, а другие уверены, что юморист напрасно троллит телеведущую. Как писали "Дни.ру", Роза Сябитова не выдержала выпадов в адрес соведущей и обрушилась на шоумена с критикой.
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Давайте Отмороженного выгоним из форума ,какого чёрта лысого он <цензура> пургу про разную <цензура>*,
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