Оставшийся без Кристины Асмус Гарик Харламов весело проводит время

На двухминутном видео запечатлен целый день из жизни комика. "День когда жена на гастролях 😂 Мой маленький самопальный клип на тему)", – подписал пост актер.
Сначала он просыпается, чистит зубы и пьет молоко на завтрак, запачкав все губы. На протяжении первой минуты Харламов везде с закрытыми глазами, делает вид, что спит на ходу.
В кадр также попали домашние питомцы Гарика и Кристины, которые занимаются непристойностями возле ноги шоумена. Также звезда засняла руки стилиста, которые сначала долго моют его челку, а затем аккуратно ее укладывают.
Конечно, на записи оказался рабочий процесс Харламова и многие его коллеги. В том числе и лучший друг – Тимур Батрудинов.
В конце Гарик запечатлел возвращение домой. Он покатал на шее маленькую дочурку и снова продемонстрировал озабоченных собак. Перед сном знаменитость поиграла в приставку и, наконец, уснул в окружении любимых питомцев.
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