Оставшийся без Кристины Асмус Гарик Харламов весело проводит время

Юморист Гарик Харламов часто публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм забавные ролики. На этот раз он показал, как проводит время в отсутствии супруги Кристины Асмус. прочитано 114 раз На двухминутном видео запечатлен целый день из жизни комика. "День когда жена на гастролях 😂 Мой маленький самопальный клип на тему)", – подписал пост актер. ПО ТЕМЕ Асмус рассказала о разводе с Харламовым Голодающий Харламов напугал россиян Гарик Харламов актер, телеведущий Сначала он просыпается, чистит зубы и пьет молоко на завтрак, запачкав все губы. На протяжении первой минуты Харламов везде с закрытыми глазами, делает вид, что спит на ходу. В кадр также попали домашние питомцы Гарика и Кристины, которые занимаются непристойностями возле ноги шоумена. Также звезда засняла руки стилиста, которые сначала долго моют его челку, а затем аккуратно ее укладывают. Конечно, на записи оказался рабочий процесс Харламова и многие его коллеги. В том числе и лучший друг – Тимур Батрудинов. В конце Гарик запечатлел возвращение домой. Он покатал на шее маленькую дочурку и снова продемонстрировал озабоченных собак. Перед сном знаменитость поиграла в приставку и, наконец, уснул в окружении любимых питомцев.

23 октября 2019, 17:42

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