Харламов оправдался за травлю Гузеевой

Заявление шоумена прозвучало в очередном выпуске "Ошуительного хоу" на "Ютубе". Героем программы Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова стал их коллега Александр Ревва, который завел разговор об актрисе.
Гарик Харламов признался, что не знаком с Ларисой Гузеевой. При этом он предположил, что у телезвезды на него аллергическая реакция. Шоумен добавил, что лично ее не оскорблял, а просто цитировал. Ревва заметил, что артистка великолепна, и предложил устроить им встречу.
Затем участники шоу стали разыгрывать возможные сценарии примирения. "Во-первых, я не хотел ничего плохого. Вы же сами сказали: "***!" Ну Вы же сказали. А всем стало смешно", – подчеркнул Харламов. "Да, говорила. Но я же сказала это сгоряча!" – ответил за Гузееву Батрутдинов.
Далее Харламов обратился к телеведущей серьезно. "В общем, Лариса, я извиняюсь, если Вы на что-то обиделись. Не было такого желания – обидеть Вас. Мы Вас очень любим", – оправдался юморист за травлю Ларисы Гузеевой.
Означает ли извинение шоумена, что троллинг Ларисы Гузеевой прекратится – неизвестно. Во всяком случае, Гарик Харламов своими словами подсластил пилюлю.
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