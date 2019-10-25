Анастасию Заворотнюк сняли среди тяжелобольных детей

В аккаунте, посвященном Анастасии Заворотнюк, появилась новая информация. Близкие звезды сериала "Моя прекрасная няня" поблагодарили за поддержку тех, кто когда-то получил помощь от нее.

На протяжении нескольких дней блог, организованный в поддержку Анастасии Заворотнюк в социальной сети "Инстаграм", не обновлялся. Это обстоятельство даже обеспокоило некоторых поклонников артистки. Предположительно, эту страничку ведут близкие актрисы.

И вот сегодня, 25 октября, появились новые подробности. Точнее фотографии, на которых Анастасия Заворотнюк запечатлена на фоне новогодней елки с детьми. Очевидно, что это старые снимки.

"У Насти в жизни была не одна история, когда в ее поддержке нуждались заболевшие дети. Они мечтали встретиться с любимой актрисой. Это было очень важно, чтобы поверить в чудо и психологически нацелиться на выздоровление", – гласит текст, сопровождающий снимки.

Говорят, такая терапия дала положительные результаты. "Сегодня некоторые из этих детей – совсем уже взрослые люди, которые сумели справится с болезнью и вернуться к нормальной, благополучной жизни. И они теперь откликаются из разных уголков страны, хотят поделиться своим теплом, как когда-то Настя делилась с ними своим и вселяла уверенность в том, что все будет хорошо", – отмечается в подписи.

Близкие поблагодарили за поддержку, причем не только выздоровевших поклонников, но и тех, кто еще борется с болезнью. "Удивительные люди, которым в своей такой непростой ситуации хватает души, чтобы сопереживать другим. Мы не просто вам благодарны, мы читаем ваши истории и молимся за вас так же, как вы за нас. Мы знаем, понимаем и чувствуем одинаково, поэтому, пожалуйста, выздоравливайте скорее. Пусть у нас всех все получится!" – высказались близкие к Анастасии Заворотнюк люди.