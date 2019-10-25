Анастасию Заворотнюк сняли среди тяжелобольных детей

На протяжении нескольких дней блог, организованный в поддержку Анастасии Заворотнюк в социальной сети "Инстаграм", не обновлялся. Это обстоятельство даже обеспокоило некоторых поклонников артистки. Предположительно, эту страничку ведут близкие актрисы.
И вот сегодня, 25 октября, появились новые подробности. Точнее фотографии, на которых Анастасия Заворотнюк запечатлена на фоне новогодней елки с детьми. Очевидно, что это старые снимки.
"У Насти в жизни была не одна история, когда в ее поддержке нуждались заболевшие дети. Они мечтали встретиться с любимой актрисой. Это было очень важно, чтобы поверить в чудо и психологически нацелиться на выздоровление", – гласит текст, сопровождающий снимки.
Говорят, такая терапия дала положительные результаты. "Сегодня некоторые из этих детей – совсем уже взрослые люди, которые сумели справится с болезнью и вернуться к нормальной, благополучной жизни. И они теперь откликаются из разных уголков страны, хотят поделиться своим теплом, как когда-то Настя делилась с ними своим и вселяла уверенность в том, что все будет хорошо", – отмечается в подписи.
Близкие поблагодарили за поддержку, причем не только выздоровевших поклонников, но и тех, кто еще борется с болезнью. "Удивительные люди, которым в своей такой непростой ситуации хватает души, чтобы сопереживать другим. Мы не просто вам благодарны, мы читаем ваши истории и молимся за вас так же, как вы за нас. Мы знаем, понимаем и чувствуем одинаково, поэтому, пожалуйста, выздоравливайте скорее. Пусть у нас всех все получится!" – высказались близкие к Анастасии Заворотнюк люди.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
Почему дура Елена Малышева до сих пор на телевидении?
Кем вы работаете?
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Леона
Давайте Отмороженного выгоним из форума ,какого чёрта лысого он <цензура> пургу про разную <цензура>*,
Обращение к Лиза Биянко
Кто интереснее лишился девственности, Алла, Лиона или Невеста Покойника? ника?
Новость в тему.