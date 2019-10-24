Бросили гнить рядом: поклонники Заворотнюк в шоке от страшного греха на могиле

На кладбище в деревне Анкудиново в Новомосковском округе покоятся самые близкие люди актрисы Анастасии Заворотнюк – отец Юрий, брат Святослав и его жена Надежда. В последнее время туда участились визиты паломников, желающих увидеть место упокоения родных "прекрасной няни".

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