Бросили гнить рядом: поклонники Заворотнюк в шоке от страшного греха на могиле

Телережиссер, член Академии российского телевидения Юрий Андреевич Заворотнюк умер в 2015 году (данные "Википедии" ошибочны). Причину смерти родственники не называли. Говорили лишь, что он скончался от тяжелой и продолжительной болезни, а его уход был долгим и мучительным. Эта смерть потрясла семью "прекрасной няни" – Настя души в отце не чаяла...
В день погребения усопшего был установлен простой деревянный крест, который символизирует веру, покаяние и смирение. Это обязательный атрибут на могиле православного.
В первую годовщину смерти появился добротный памятник из черного гранита – любящая дочь оплатила из гонораров за съемку в кино и работу в театре. А деревянный крест бросили гнить рядом.
Потрясенные поклонники актрисы не понимают, почему он валяется возле ограды. Православный диакон Илья Кокин тоже считает, что это неправильно. "Крест надо было отнести в храм и попросить, чтобы его там сожгли", – пояснил он. Церковь одобряет такой вариант, поскольку огонь считается священной стихией, способствующей очищению, перерождению.
То, что осталось от креста после сжигания, развеивают по ветру. В некоторых регионах пепел принято рассыпать на могиле – ритуал оставляет частичку святыни с усопшим. А вот выбрасывать крест с могилы запрещено: этот поступок, даже совершенный по неосведомленности, расценивается как страшный грех.
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