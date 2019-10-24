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Шоу-бизнес

"Побойтесь бога, упыри": Заворотнюк заживо "похоронили"

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Ушлые журналисты продолжают эксплуатировать тему нездоровья звезды сериала "Моя прекрасная няня". Об артистке ежедневно выходят публикации, привлекая на страницы газет сотни тысяч любопытных обывателей. Между тем нажиться на беде Анастасии Заворотнюк пытаются не только репортеры: медики всех мастей и ритуальные конторы тоже не прочь нагреть руки.
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В Сети с завидной периодичностью появляются материалы, в которых врачи, в большинстве своем онкологи, комментируют состояние артистки. Предварительно перечислив собственные регалии, они говорят о причинах возникновения болезни у Анастасии Заворотнюк, о методах лечения и проценте летальных исходов. Естественно, делают медики это не забавы ради, а для бесплатного пиара.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

А ведь никому доподлинно неизвестно, от чего страдает Анастасия Заворотнюк. Информация о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" глиобластома, ничем не подтверждается. За все время, что муссируется этот слух, не появилось ни одного документа, справки, фото или чего-нибудь, что могло бы хоть косвенно говорить о правдивости этих сплетен. Близкие артистки тоже ушли в глухую оборону: мол, болеет и все на этом, молитесь.

На днях активизировались похоронных дел мастера. Появились материалы, повествующие о семейной могиле Заворотнюков. Пишут, что находится захоронение там-то, стартовые цены за место на погосте рядом с покойными родственниками "прекрасной няни" умеренные, да и приобрести просто – через аукцион. Выглядит как реклама. Дескать, налетай, торопись, покупай кусок земли и, возможно, будешь лежать рядом со звездой.

Естественно, у поклонников Анастасии Заворотнюк от того, что их любимицу заживо хоронят, волосы встают дыбом. Фанаты звезды сериала "Моя прекрасная няня" не могут сдержать эмоций.

"Все звезды крысиного шоу-бизнеса, особенно в Москве, развратили врачей и прочих хватателей и поглотителей их бешенных денег. Так и ждут в упряжке врачи и ритуальные конторы -"лечить" звезд от "рака" и отправить их на погост. Еще жива Заворотнюк, а копатели погоста и их контора ЖДЕТ ее на кладбище 2х2… Позорище", "Боже мой до чего мы добились, живых людей хороним, кошмар, откуда столько злости?", "Побойтесь Бога упыри, совести у вас нет, ради пиара готовы на любую гадость, а если бы с вашей мамой так поступили, вы не задумываетесь об этом. Нет, чтобы человека как-то поддержать, вы лезете в любую щель, чтобы нагадить (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассуждают шокированные обыватели.

Автор: 24 октября 2019, 07:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
В желтых изданиях частенько попадаются мерзкие статейки на тему Заворотнюк, с ссылкой на Дни.ру. Продолжайте в том же духи -- пусть читатели создадут петицию и прикроют наконец ваше Дно.
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