"Побойтесь бога, упыри": Заворотнюк заживо "похоронили"

В Сети с завидной периодичностью появляются материалы, в которых врачи, в большинстве своем онкологи, комментируют состояние артистки. Предварительно перечислив собственные регалии, они говорят о причинах возникновения болезни у Анастасии Заворотнюк, о методах лечения и проценте летальных исходов. Естественно, делают медики это не забавы ради, а для бесплатного пиара.
А ведь никому доподлинно неизвестно, от чего страдает Анастасия Заворотнюк. Информация о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" глиобластома, ничем не подтверждается. За все время, что муссируется этот слух, не появилось ни одного документа, справки, фото или чего-нибудь, что могло бы хоть косвенно говорить о правдивости этих сплетен. Близкие артистки тоже ушли в глухую оборону: мол, болеет и все на этом, молитесь.
На днях активизировались похоронных дел мастера. Появились материалы, повествующие о семейной могиле Заворотнюков. Пишут, что находится захоронение там-то, стартовые цены за место на погосте рядом с покойными родственниками "прекрасной няни" умеренные, да и приобрести просто – через аукцион. Выглядит как реклама. Дескать, налетай, торопись, покупай кусок земли и, возможно, будешь лежать рядом со звездой.
Естественно, у поклонников Анастасии Заворотнюк от того, что их любимицу заживо хоронят, волосы встают дыбом. Фанаты звезды сериала "Моя прекрасная няня" не могут сдержать эмоций.
"Все звезды крысиного шоу-бизнеса, особенно в Москве, развратили врачей и прочих хватателей и поглотителей их бешенных денег. Так и ждут в упряжке врачи и ритуальные конторы -"лечить" звезд от "рака" и отправить их на погост. Еще жива Заворотнюк, а копатели погоста и их контора ЖДЕТ ее на кладбище 2х2… Позорище", "Боже мой до чего мы добились, живых людей хороним, кошмар, откуда столько злости?", "Побойтесь Бога упыри, совести у вас нет, ради пиара готовы на любую гадость, а если бы с вашей мамой так поступили, вы не задумываетесь об этом. Нет, чтобы человека как-то поддержать, вы лезете в любую щель, чтобы нагадить (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассуждают шокированные обыватели.
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