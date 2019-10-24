"Побойтесь бога, упыри": Заворотнюк заживо "похоронили"

Ушлые журналисты продолжают эксплуатировать тему нездоровья звезды сериала "Моя прекрасная няня". Об артистке ежедневно выходят публикации, привлекая на страницы газет сотни тысяч любопытных обывателей. Между тем нажиться на беде Анастасии Заворотнюк пытаются не только репортеры: медики всех мастей и ритуальные конторы тоже не прочь нагреть руки.

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