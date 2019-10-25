Рак удалось победить: жена известного актера сделала заявление в шоу о Заворотнюк

Среди прочих на записи программы присутствовала жена заслуженного артиста России Виктора Проскурина Ирина Хонда. Супруга актера высказала слова поддержки Анастасии Заворотнюк и ее родственникам: "От имени своей семьи я могу сказать: ребят, держитесь, потому что все в жизни бывает, они должны справиться".
По словам Ирины Хонды, несколько лет назад врачи нашли у ее супруга онкологическое заболевание. Это было непростое время для всех ее близких.
Хонда узнала о болезни Проскурина по телевизору. Она смотрела свежее интервью с участием мужа, где тот неожиданно сказал о диагнозе. Для Ирины это было громом среди ясного неба.
Все закончилось благоприятно. Артисту вовремя назначили лечение, рак удалось победить. Проскурин, как оказалось, запрещал навещать его в больнице – артист общался с близкими только по телефону.
Супруга заслуженного артиста прекрасно понимает нежелание Анастасии Заворотнюк раскрывать детали болезни. "Я вот бы что сказала по этому поводу: а какую цель ты ставишь, рассказывая о себе, что тебе плохо? Ты манифестируешь, чтобы тебя пожалели, или ты становишься примером, как справиться с этим. Есть много примеров, много артистов – Фриске и остальные, которые приводили свою болезнь, как борьбу духа человеческого над той ситуацией, в которой они оказались. Если Настя захочет об этом сказать, надеюсь, что у нее хорошая ситуация, она примет решение и скажет об этом", – заявила Ирина Хонда в эфире "Пусть говорят".
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