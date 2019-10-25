Рак удалось победить: жена известного актера сделала заявление в шоу о Заворотнюк

В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" на Первом канале обсудили жизнь Анастасии Заворотнюк после слухов о ее якобы онкологическом заболевании. Присутствующие в студии звезды и эксперты пришли к выводу, что необходимо уважать право звезды сериала "Моя прекрасная няня" на частную жизнь.

прочитано 811 раз