"Я стою так и трясусь": Заворотнюк сообщила на камеру о важном моменте

Шварцкопф и Заворотнюк развелись более 20 лет назад. После расторжения брака бывшие супруги ни разу не встречались. По словам Олафа, он пытался добавить Анастасию в друзья в соцсетях, однако та не ответила на его заявку.
Между тем мужчина чувствует острую необходимость связаться с экс-женой. Олаф Шварцкопф уверен, что Анастасии Заворотнюк необходима его поддержка в момент борьбы с болезнью.
"Хотя бы как-то косвенно поддержать ее. Я знаю, что она сильный человек. Я не хочу, чтобы ее ребенок рос без мамы", – заявил экс-муж знаменитости в эфире "Пусть говорят".
Шварцкопф привез в студию видеозаписи из домашнего архива. Как оказалось, самая первая его встреча с будущей звездой сериала "Моя прекрасная няня" попала на пленку. Артистка и начинающий бизнесмен познакомились в ноябре 1993 года в театре Олега Табакова, где проходил капустник в честь дня рождения Евгения Миронова.
"После первой встречи мы встретили новый год вместе. Уже начали жить вместе. Я сделал предложение осенью следующего года, и она сказала да", – рассказал Шварцкопф присутствующим на съемках "Пусть говорят".
Олаф сообщил, что тогда фиксировал на видео буквально каждый шаг. У него сохранились кадры с их свадьбы, совместных праздников и зарубежных путешествий.
В студии "Пусть говорят" продемонстрировали архивное видео, которое было сделано в день бракосочетания Заворотнюк и Шварцкопфа. Влюбленные расписывались в Астрахани, на родине Анастасии. Свадьба была скромной. Невеста была без подвенечного наряда: хлопковый сарафан бежевого оттенка и темная шляпа, украшенная искусственными цветами. Гостей было немного: в ЗАГСе, кроме молодых, была только соседка и мама новобрачной. Банкет устроили дома – накрыли небольшой стол в гостиной.
На записи счастливая невеста Анастасия Заворотнюк делится впечатлением от росписи. Артистка не скрывает, что перебрала с шампанским.
"Стали нас женить. Музыка заиграла, скрипки там это, девушки в очках заиграли на скрипках. И, значит, говорит она проникновенным голосом, и такое у нее платье, и она так говорит, понимаешь, она с душой говорит. И меня так затрясло, и я так думаю: "Все. Здравствуйте, девочки". В смысле… я стою так и трясусь от смеха. Он (указывает на Олафа) еще не трясется, он смотрит так на них, но тоже ржет. И мы стоим, как два дурака. Я говорю: "Вот ситуация, о которой я мечтала всю жизнь". Чтобы прийти в ЗАГС, и мне кто-то говорил: "Вы теперь навек муж и жена". И сама там рыдает. "И слава богу. И дай вам бог, чтобы у вас было сто детей. И чтобы все они были, как один, похожи на вас". И я думаю: "Не приведи господи".
Первый брак Анастасии Заворотнюк продлился всего год. "Охладели у нас чувства, она встретила другого человека", – рассказал о причинах расставания Олаф Шварцкопф в эфире "Пусть говорят".
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
Почему дура Елена Малышева до сих пор на телевидении?
Кем вы работаете?
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Давайте Отмороженного выгоним из форума ,какого чёрта лысого он <цензура> пургу про разную <цензура>*,
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?
Обращение к Лиза Биянко
Новость в тему.
Как узнать без анализов есть глисты?