"Я стою так и трясусь": Заворотнюк сообщила на камеру о важном моменте

Экс-супруг звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, Олаф Шварцкопф, появился в студии Дмитрия Борисова. В эфире ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале первый муж звезды продемонстрировал редкие кадры с участием артистки.

Шварцкопф и Заворотнюк развелись более 20 лет назад. После расторжения брака бывшие супруги ни разу не встречались. По словам Олафа, он пытался добавить Анастасию в друзья в соцсетях, однако та не ответила на его заявку.

Между тем мужчина чувствует острую необходимость связаться с экс-женой. Олаф Шварцкопф уверен, что Анастасии Заворотнюк необходима его поддержка в момент борьбы с болезнью.

"Хотя бы как-то косвенно поддержать ее. Я знаю, что она сильный человек. Я не хочу, чтобы ее ребенок рос без мамы", – заявил экс-муж знаменитости в эфире "Пусть говорят".

Шварцкопф привез в студию видеозаписи из домашнего архива. Как оказалось, самая первая его встреча с будущей звездой сериала "Моя прекрасная няня" попала на пленку. Артистка и начинающий бизнесмен познакомились в ноябре 1993 года в театре Олега Табакова, где проходил капустник в честь дня рождения Евгения Миронова.

"После первой встречи мы встретили новый год вместе. Уже начали жить вместе. Я сделал предложение осенью следующего года, и она сказала да", – рассказал Шварцкопф присутствующим на съемках "Пусть говорят".

Олаф сообщил, что тогда фиксировал на видео буквально каждый шаг. У него сохранились кадры с их свадьбы, совместных праздников и зарубежных путешествий.

В студии "Пусть говорят" продемонстрировали архивное видео, которое было сделано в день бракосочетания Заворотнюк и Шварцкопфа. Влюбленные расписывались в Астрахани, на родине Анастасии. Свадьба была скромной. Невеста была без подвенечного наряда: хлопковый сарафан бежевого оттенка и темная шляпа, украшенная искусственными цветами. Гостей было немного: в ЗАГСе, кроме молодых, была только соседка и мама новобрачной. Банкет устроили дома – накрыли небольшой стол в гостиной.

На записи счастливая невеста Анастасия Заворотнюк делится впечатлением от росписи. Артистка не скрывает, что перебрала с шампанским.

"Стали нас женить. Музыка заиграла, скрипки там это, девушки в очках заиграли на скрипках. И, значит, говорит она проникновенным голосом, и такое у нее платье, и она так говорит, понимаешь, она с душой говорит. И меня так затрясло, и я так думаю: "Все. Здравствуйте, девочки". В смысле… я стою так и трясусь от смеха. Он (указывает на Олафа) еще не трясется, он смотрит так на них, но тоже ржет. И мы стоим, как два дурака. Я говорю: "Вот ситуация, о которой я мечтала всю жизнь". Чтобы прийти в ЗАГС, и мне кто-то говорил: "Вы теперь навек муж и жена". И сама там рыдает. "И слава богу. И дай вам бог, чтобы у вас было сто детей. И чтобы все они были, как один, похожи на вас". И я думаю: "Не приведи господи".

Первый брак Анастасии Заворотнюк продлился всего год. "Охладели у нас чувства, она встретила другого человека", – рассказал о причинах расставания Олаф Шварцкопф в эфире "Пусть говорят".