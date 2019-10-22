"Как наркотик": Александр Петров признался в зависимости

"Наверное, актерская профессия для меня как наркотик, и я вряд ли ее оставлю. Но, наверное, буду реже появляться на экранах, стану принимать участие только в том, что мне интересно. Конечно, хочется заниматься разным. Может быть, в какой-то момент я приду к режиссуре, кино буду снимать", – поделился Александр Петров в свежем интервью.
Не оставит артист и театр. Несмотря на невероятную востребованность в кино, Петров продолжает выходить на сцену. Бросить эту сферу Александр не готов, хотя и не относит себя к фанатам храма Мельпомены.
Артист признается, что от популярности не устает. Пристальное внимание Александру Петрову даже нравится.
"Иногда хочется сделать паузу, я либо куда-то уезжаю, либо встречаюсь с друзьями, либо нахожусь в местах, где никого нет. Но в целом меня это не раздражает, это часто приятно. Мы все закрытые люди. Даже если человек перед вами распахивается или, наоборот, сидит и молчит, все равно это закрытый человек", – рассуждает знаменитость.
По словам звезды, известность не мешает ему жить так, как хочется. "Я и в магазин могу сходить. Не очень спокойно, но могу. И делаю это", – цитирует Александра Петрова Е1.RU.
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