Ксению Собчак очаровали эротические сцены

По словам телеведущей, больше всего впечатлили постельные стены. "В этом фильме самое ценное и самое офигительное, по моему мнению, это секс-сцены. Так раскрепощенно секс у нас никто не снимает. Меня это реально поразило", – дала оценку Ксения в своем YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!".
Главный герой, тем временем, утверждает, что постельная сцена снималась не ради самой сцены. Главной целью было показать хитросплетение сюжетной линии. Асмус и Петрову пришлось постараться сыграть ее так, будто никто никогда не должен был ее увидеть.
К слову, именно Александр стал новым гостем в эфире программы светской дивы. На странице Ксении в социальной сети Инстаграм появился тизер нового выпуска.
"Невозможно не влюбиться – настоящий народный герой. И самое поразительное: уровень "звездной болезни"– нулевой", – заявила восторженная Собчак.
В ходе интервью помимо обсуждения нового фильма "Текст" было поднято много важных и личных для Петрова тем. Так, он поведал о том, как отказал режиссеру Кириллу Серебренникову, ревновал к актеру Даниле Козловскому и полюбил государственного деятеля Александра Бастрыкина.
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