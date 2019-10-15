"Должен был мастурбировать": актера Петрова заперли в комнате с тремя мужиками

На днях состоялась пресс-конференция, посвященная фильму Клима Шипенко "Текст", основой для которого стал роман Дмитрия Глуховского. Картину представили актеры Александр Петров, Кристина Асмус, Иван Янковский.
Артисты поделились впечатлениями от съемок. Петров, который был самым молчаливым на мероприятии, вдруг разоткровенничался. Признание Александра вогнало в краску многих присутствующих.
"Расскажу, как мой персонаж мастурбирует на постельную сцену Кристины и Янковского. Нам надо было снять три минуты. И я говорю: "Оглянитесь! Нас три мужика, мы заперты в одной комнате". Один лежал рядом со мной, я должен был мастурбировать. Еще один за мной. И все это не с одного дубля, потому что режиссуру Климу нужны были дубли. И в какой-то момент мы поняли всю комичность ситуации", – цитирует Александра Петрова Teleprogramma.pro.
Как оказалось, съемки "Текста" проходили в Дзержинске. Местные жители очень тепло встретили киношников, помогали им в процессе работы. По словам артистов, сцены были максимально приближены к реальности. Александру Петрову пришлось пить настоящую водку и кататься на метро.
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