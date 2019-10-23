"Рабыня на невольничьем рынке": Решетовой надо бежать от Тимати и его матери

Скандальный блогер Лена Миро пожалела возлюбленную рэпера Тимати. Обозревательница уверена, что модели Анастасии Решетовой живется несладко.

По словам Миро, до того, как стать манекенщицей, Решетова была обычной девчонкой, мало чем отличающейся от большинства. Но в какой-то момент Анастасии захотелось красивой жизни. Она сделала пластику лица и увеличила грудь.

"Вымя, которое ей Тимати приказывает демонстрировать публике, когда ему хочется повысить свою самооценку. Видно же, что неловко Насте стоять у всех на виду с обнаженной грудью. Хочет казаться вамп, но в душе - закомплексованная девчонка, а потому и выглядит со своим декольте, как рабыня на невольничьем рынке. Сжалась вся от стыда. Тимати то выведет ее полуголую в люди, то заставит закутаться в мусульманские одежды. Он так развлекается", – говорит, смотря на фотографии Решетовой Миро.

Также Анастасию Решетову заставляют дружить с экс-возлюбленной рэпера, Аленой Шишковой, которая пят лет назад подарила ему дочь Алису. Насте, якобы, приходится терпеть не только бывшую своего жениха, но и его мать Симону Юнусову. Последняя, по словам Миро, помыкает будущей невесткой.

"Решетова, конечно, сама виновата: так жаждет красивой жизни, что низвела себя до состояния половой тряпки. И, тем не менее, мне ее жалко, хоть и дура она", – отметила обозревательница.

После Лена Миро дала возлюбленной рэпера Тимати несколько советов. Во-первых, перестать подлизываться к Симоне Юнусовой, послать подальше и отстранить ее от воспитания ребенка. Во-вторых, не заставлять Тимати жениться, а лучше вынудить его переписать недвижимость, или открыть ей настоящий бизнес. В-третьих, перестать конкурировать с Аленой Шишковой, так как та уже "сбитый летчик и, вообще, больна анорексией".

"А, вообще, Настька, пока не поздно: беги! Пока молодая, пока красивая, вали в какую-нибудь хорошую страну, где мужчины уважают женщин, а не выводят их в свет на поводке, приказав то грудь вывалить, то хиджаб надеть", – рассудила Лена Миро.