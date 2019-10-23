Мыла в кухонной раковине: мать Тимати шокировала кадрами с новорожденным внуком

16 октября модель Анастасия Решетова подарила рэперу Тимати сына. Мальчика назвали Ратмир в честь погибшего друга артиста. На родах присутствовал не только отец малыша, но и Симона Яковлевна.
Еще до появления Ратмира на свет многие предсказывали, что его воспитанием будет заниматься бабушка. Так и вышло, Симона Юнусова уже взяла на себя груз забот о младенце.
Например, сегодня, 23 октября, мать рэпера Тимати показала, как моет внука в раковине на кухне. На опубликованном видео женщина держит малыша под струей воды из крана. Параллельно Симона Яковлевна общается со старшей внучкой – пятилетней Алисой.
На кадрах девочка, забравшись на стол с ногами, наблюдает за купанием братика. Алиса обратила внимание, что у Ратмира странная "пися". "Я думала, у него, как у взрослого, пися", – шокировала заявлением наследница рэпера Тимати.
Подписчики Симоны Юнусовой неоднозначно отреагировали на запись. Многих удивило, что бабушка не церемонится с младенцем.
"Круто вы! Не парились, в раковине помыли, и все. Моя мама заморачивалась, воду кипятили, помещение прогревали перед мытьем. Сколько людей, столько и идей🤷", – уколола мать рэпера Тимати интернет-обывательница. "Действительно, в наше время так делали)", – не стала спорить Симона Юнусова.
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