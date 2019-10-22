59-летняя мать Тимати сделала тату в честь рождения внука

Симона Юнусова посетила тату-салон. 59-летняя мать рэпера Тимати решилась на смелый шаг.

В личном "Инстаграм" родительница артиста опубликовала видеозапись, на которой ей наносят татуировку. Симона Яковлевна попросила мастера изобразить на ее руке дату рождения внука Ратмира, который появился на свет менее недели назад.

"Меня рассмешила реакция Артема (младший сын, для тех, кто не знает) ⁃ Мам, а для моих детей место останется?! Конечно, мой родной, я же не твой старший брат! 🙌❤️😉 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Юнусова.

К слову, мама рэпера Тимати ранее уже была у тату-мастера. Пять лет назад женщина сделала рисунок в честь рождения внучки Алисы. Теперь на внутренней стороне правого предплечья Симоны Юнусовой красуются две знаменательные даты.

Отметим, что именно мама рэпера Тимати занимается воспитанием и развитием пятилетней Алисы. Бабушка взвалила на себя все заботы о девочке, пока родители строят карьеру. Скорее всего, в скором времени Симона Яковлевна возьмется и за внука Ратмира.

Напомним, 16 октября Анастасия Решетова родила сына рэперу Тимати. Мальчика назвали Ратмиром. В самый ответственный момент Решетову поддерживал возлюбленный Тимати и его мама Симона. Анастасия сама позвала свекровь на роды.