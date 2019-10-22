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59-летняя мать Тимати сделала тату в честь рождения внука

Тимати (Тимур Юнусов) и Симона Юнусова. Фото: instagram.com/simona280
Симона Юнусова посетила тату-салон. 59-летняя мать рэпера Тимати решилась на смелый шаг.
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В личном "Инстаграм" родительница артиста опубликовала видеозапись, на которой ей наносят татуировку. Симона Яковлевна попросила мастера изобразить на ее руке дату рождения внука Ратмира, который появился на свет менее недели назад.

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"Меня рассмешила реакция Артема (младший сын, для тех, кто не знает) ⁃ Мам, а для моих детей место останется?! Конечно, мой родной, я же не твой старший брат! 🙌❤️😉 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Юнусова.

К слову, мама рэпера Тимати ранее уже была у тату-мастера. Пять лет назад женщина сделала рисунок в честь рождения внучки Алисы. Теперь на внутренней стороне правого предплечья Симоны Юнусовой красуются две знаменательные даты.

Отметим, что именно мама рэпера Тимати занимается воспитанием и развитием пятилетней Алисы. Бабушка взвалила на себя все заботы о девочке, пока родители строят карьеру. Скорее всего, в скором времени Симона Яковлевна возьмется и за внука Ратмира.

Напомним, 16 октября Анастасия Решетова родила сына рэперу Тимати. Мальчика назвали Ратмиром. В самый ответственный момент Решетову поддерживал возлюбленный Тимати и его мама Симона. Анастасия сама позвала свекровь на роды.

22 октября 2019, 14:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Тимати

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Придурковая мамашка придурочно сынка!
1

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