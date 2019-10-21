"Я ревела": крик новорожденного внука довел мать Тимати

На личной странице в "Инстаграм" женщина призналась, что присутствовала при рождении обоих своих внуков. Симона Юнусова не стала скрывать, что оба раза плакала, услышав крик новорожденного.
"Я ревела, когда молодой Папа целовал шелушащиеся пяточки своих детей и всхлипывала, когда Дядя брал на руки новорожденных... Несмотря на все трудности, у меня получились отличные сыновья! Верю, что и внуки вырастут с добрым сердцем...✍️🙌 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – призналась мать рэпера Тимати.
Также Симона Яковлевна рассказа, как когда-то сама впервые стала матерью. По словам Юнусовой, воспоминания уносят ее в далекий 1983 год. Тогда женщина была увлечена работой в музыкальной школе, ей нравилось общаться с ребятишками, но о своих детях она не думала.
"Муж только вернулся после года службы и мы радовались друг другу и взрослой жизни. Через некоторое время я поняла, что пора показаться врачу. УЗИ тогда еще не было, а анализ крови готовился неделю. К положенному сроку я пришла в Женскую Консультацию и в окошке регистратуры получила бланк, где наискось стоял синий штамп – "Обнаружен". Несмотря на сомнения врача, я была уверена, что "обнаруженный" – мальчик, никого другого у меня просто не могло быть!" – поделилась мама рэпера Тимати.
Муж мечтал о сыне, поэтому все девять месяцев Юнусова представляла, каким будет ее мальчик. Роды длились 16 часов, по словам Симоны Яковлевны, в тот момент ей не хватало родного человека рядом.
"Как бы было здорово ощущать поддержку близких и разделить с ними слезы счастья... но тогда, это было невозможно. Я разглядывала копию своего мужа и задавала извечные вопросы женщин – "откуда он взялся и как малыш помещался во мне?!" По значимости, рождение сыновей стало главными событиями в моей жизни, так думала я, до появления внуков!)))" – рассказала мать Тимати.
Напомним, 16 октября Анастасия Решетова родила рэперу Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) сына Ратмира. Отметим, что у исполнителя есть пятилетняя дочь Алиса от отношений с моделью Аленой Шишковой. Девочку воспитывает бабушка Симона Юнусова.
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